Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Японська боксерка прихопила прапорець України на церемонію зважування

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Японська боксерка прихопила прапорець України на церемонію зважування
Нанае Ямака (ліворуч) проявила солідарність з Україною
фото: TREASURE BOXING PROMOTION

Претендентка на титул Східно-Тихоокеанського регіону збільшила базу підтримки щонайменше в одній країні

Японка Нанае Ямака красиво підтримала Україну перед поєдинком проти співвітчизниці Мікі Янао. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TREASURE BOXING PROMOTION.

На церемонію зважування боксерка одягнула особливу прикрасу. На грудях вона прикріпила значок у формі серця. Щоправда, з однією особливістю – у синьо-жовтих барвах із тризубом у куті.

На символ Ямаки звернув увагу керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він присвятив боксерці окремий допис англійською у X. Зокрема, очільник канцелярії глави держави подякував за жест солідарності та побажав успіху в бою.

«Ми вдячні кожній країні, кожній інституції та кожній людині, які не дозволяють світові забути про нашу боротьбу. Дякую тобі, Нанае, за твою позицію і бажаю спортивних перемог. Дякую Японії за її незмінну дипломатичну підтримку України та за надійне партнерство», – написав Буданов.

Ямака позмагається з Янао за вакантний титул OPBF Східно-Тихоокеанського регіону у найлегшій вазі. Поєдинок відбудеться 12 березня.

До слова, українська стронгвумен Ольга Лящук утретє стала найсильнішою жінкою планети. Днями спортсменка здобула перемогу на Arnold Strongwoman Classic 2026. За підсумками двох днів змагань українка набрала 50,5 бала й закріпила за собою статус наймогутнішої атлетки світу.

Нагадаємо, раніше чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик оцінив можливість початку політичної кар'єри. Український боксер зізнався, що хотів би «попрацювати на державу». Водночас володар низки поясів хотів би замахнутися відразу на президентську посаду.

Теги: бокс Кирило Буданов прапор України Олександр Усик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Усик отримав клинок від військових, який має глибокий сенс
Коваль з Чернігівщини зробив для Усика клинок з уламків ракети РФ та FPV-дрона (фото)
20 лютого, 18:00
Усик назвав Бубку найвидатнішим легкоатлетом в історії
Гераскевич проти Бубки. На чий бік став олімпійський чемпіон Усик
27 лютого, 12:21
Олександр Усик поставив титул WBC на кон
Усик анонсував бій із кікбоксером Ріком Верховеном: дата
27 лютого, 21:19
Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року
Чи піде Усик у політику? Відповідь чемпіона світу з боксу
3 березня, 10:52
Бівол повернеться на ринг після річної паузи
Переслідує Усика? Росіянин Бівол виступить в андеркарті українського чемпіона світу
10 березня, 12:32
Арнольд Шварценегер вітає Ольгу Лящук з перемогою в Arnold Strongwoman Classic 2026
Стронгвумен з Київщини втретє стала найсильнішою жінкою у світі
Сьогодні, 11:54

Новини

Скелетоніст Лавренюк здобув два золота юніорського Чемпіонату світу
Скелетоніст Лавренюк здобув два золота юніорського Чемпіонату світу
Японська боксерка прихопила прапорець України на церемонію зважування
Японська боксерка прихопила прапорець України на церемонію зважування
Паралімпійський комітет прокоментував інформацію про тиск на Україну під час Паралімпіади
Паралімпійський комітет прокоментував інформацію про тиск на Україну під час Паралімпіади
Борець Костюк повернувся спиною до прапора РФ під час виконання гімну Росії на Чемпіонаті Європи
Борець Костюк повернувся спиною до прапора РФ під час виконання гімну Росії на Чемпіонаті Європи
«Лех» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги конференцій
«Лех» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги конференцій
Світоліна продовжує перемагати на турнірі WTA 1000: з ким зіграє Еліна в 1/4 фіналу
Світоліна продовжує перемагати на турнірі WTA 1000: з ким зіграє Еліна в 1/4 фіналу

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua