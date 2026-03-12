Японська боксерка прихопила прапорець України на церемонію зважування

Претендентка на титул Східно-Тихоокеанського регіону збільшила базу підтримки щонайменше в одній країні

Японка Нанае Ямака красиво підтримала Україну перед поєдинком проти співвітчизниці Мікі Янао. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TREASURE BOXING PROMOTION.

На церемонію зважування боксерка одягнула особливу прикрасу. На грудях вона прикріпила значок у формі серця. Щоправда, з однією особливістю – у синьо-жовтих барвах із тризубом у куті.

На символ Ямаки звернув увагу керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він присвятив боксерці окремий допис англійською у X. Зокрема, очільник канцелярії глави держави подякував за жест солідарності та побажав успіху в бою.

«Ми вдячні кожній країні, кожній інституції та кожній людині, які не дозволяють світові забути про нашу боротьбу. Дякую тобі, Нанае, за твою позицію і бажаю спортивних перемог. Дякую Японії за її незмінну дипломатичну підтримку України та за надійне партнерство», – написав Буданов.

Today, the entire free world is speaking the language of solidarity with Ukraine.



The blue and yellow of the Ukrainian flag have become a symbol of courage, resilience, and the fight for the right to be free. Our voices are heard and supported across the world – often in places… pic.twitter.com/T8Bim3pmBw — Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov) — Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov) March 11, 2026

Ямака позмагається з Янао за вакантний титул OPBF Східно-Тихоокеанського регіону у найлегшій вазі. Поєдинок відбудеться 12 березня.

До слова, українська стронгвумен Ольга Лящук утретє стала найсильнішою жінкою планети. Днями спортсменка здобула перемогу на Arnold Strongwoman Classic 2026. За підсумками двох днів змагань українка набрала 50,5 бала й закріпила за собою статус наймогутнішої атлетки світу.

Нагадаємо, раніше чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик оцінив можливість початку політичної кар'єри. Український боксер зізнався, що хотів би «попрацювати на державу». Водночас володар низки поясів хотів би замахнутися відразу на президентську посаду.