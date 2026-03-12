Головна Спорт Новини
«Лілль» – «Астон Вілла». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Лілль» – «Астон Вілла». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги Європи
«Віллани» націлилися на європейський трофей
фото: Reuters

Розповідаємо про один із центральних поєдинків другого за рангом єврокубка

Сьогодні, 12 березня 2026 року, на арені «Стад П'єр Моруа» французький «Лілль» зустрінеться з бірмінгемською «Астон Віллою» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Лілль» – «Астон Вілла»

Шанси команд на 13:45 12 березня залишаються приблизно рівними, вважають фахівці GGBET. Імовірність перемоги французьких «догів» оцінена балом 3,33. Тим часом на ймовірний успіх команди Унаї Емері закладено коефіцієнт 2,25. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено кеф 3,30. Інша справа – прохід у 1/4 фіналу турніру. На путівку в наступну стадію для «вілланів» запропоновано кеф 1,35. Натомість вихід у чвертьфінал «Лілля» оцінено балом 3,19. На тотал більше 3,0 закладено кеф 3,04.

Передматчевий стан команд

«Доги» пробилися в 1/8 фіналу за підсумками протистояння з белградською «Црвеною Звездою» у попередньому раунді плейоф. Розпочали підопічні Бруно Женезіо так собі – мінімально програли сербському гранду вдома. Та на Балканах вдалося реваншуватися. Гол ветерана Жиру в дебюті та оборонця Нгоя в овертаймі вивели «Лілль» в наступну стадію. Брак стабільності з результатами і в Лізі 1. У п'яти останніх турах «доги» перемогли лише двічі. Зате жодного разу не програли, а забивають щоразу інші.

«Астон Вілла» останнім часом потрапила в ігрову яму. Остання перемоги підопічних Емері датована початком лютого. З тих пір бірмінгемці встигли вилетіти з Кубка Англії від «Ньюкасла» (1:3). А от у трьох турах Прем'єр-ліги «віллани» набрали всього одне очко. І якщо розгром від лондонського «Челсі» (1:4) не сильно здивував, то поразку «Вулвергемптону» (0:2) та домашню нічию з «Лідсом» (1:1) не чекали. Єдиний позитив на цьому відрізку – два голи від форварда-новачка Абрагама.

Історія очних зустрічей

Перше побачення команд трапилося в Кубку Інтертото на початку сезону 2002/03. І хоч той турнір не був єврокубком у звичному розумінні, та перемога в ньому давала путівку в Кубок УЄФА. Доля звела «Лілль» з бірмінгемцями в півфіналі. Матч на французькій землі завершився внічию (1:1), а от на Туманному Альбіоні гору несподівано взяли «доги» (2:0). Та перемога виявилася пірровою – у фіналі «Лілль» програв німецькому «Штутгарту».

Справжня єврокубкова прем'єра суперників сталася у чвертьфіналі Ліги конференцій 2023/24. Тоді команди об'єдналися домашніми перемогами в основний час із однаковим рахунком (2:1). Фестиваль розпочався у додатковий час. «Лілль» та «віллани» оформили ще сім голів на двох і завершили матч із шаленими 5:5 на табло. Далі пройшли бірмінгемці, але ненадовго. Пірейський «Олімпіакос» несподівано вибив підопічних Емері в 1/2 фіналу.

Де дивитися матч «Лілль» – «Астон Вілла»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 4».

