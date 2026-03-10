Головна Спорт Новини
Переслідує Усика? Росіянин Бівол виступить в андеркарті українського чемпіона світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Переслідує Усика? Росіянин Бівол виступить в андеркарті українського чемпіона світу
Бівол повернеться на ринг після річної паузи
фото: Reuters

Бівол та Усик перетиналися між собою на початку 2026-го

Об’єднаний чемпіон світу в напівважкій вазі, росіянин Дмитро Бівол (24-1, 12 КО), виступить «на розігріві» поєдинку Олександра Усика проти кікбоксера Ріко Верховена в Єгипті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Дена Рафаеля. 

Деталі поєдинку

Сторони Бівола та обов’язкового претендента за версією IBF Міхаеля Айферта (13-1, 5 КО) нарешті досягли фінальної домовленості щодо умов поєдинку. Це автоматично скасовує заплановані промоутерські торги IBF, які неодноразово переносилися через затяжні переговори. Бій відбудеться 23 травня 2026 року в рамках масштабного вечора боксу біля підніжжя великих пірамід у Гізі, де головною подією стане протистояння Усика проти Верховена.

Повернення Бівола після травми

Для 35-річного Бівола цей поєдинок стане першим випробуванням після важкого періоду. Востаннє він боксував у лютому 2025 року, коли здобув перемогу в реванші над Артуром Бетербієвим, закріпивши за собою статус абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі. Проте невдовзі після бою в боксера загострилися проблеми зі здоров’ям, які влітку 2025 року призвели до необхідності операції на хребті. Через тривале відновлення та невдалі спроби організувати третій бій із Бетербієвим, команда Бівола була змушена сфокусуватися на обов’язковому захисті титулу, аби уникнути втрати поясів від боксерських організацій.

Суперником буде 28-річний німецький боксер Міхаель Айферт. Свій останній бій він провів у серпні 2024 року, перемігши венесуельця Карлоса Едуардо Хіменеса. Попри менший досвід порівняно з Біволом, німець входить до топ-рейтингів IBF і має намір продемонструвати свою найкращу форму в Єгипті. Для Бівола цей захист є важливим, оскільки він дозволяє зберегти за собою пояси WBA, WBO та IBF, попри вимушений простій у кар'єрі.

Перетин Усика і Бівола

Олександр Усик і Дмитро Бівол не вперше знаходяться на одному вечорі боксу. У лютому 2026 року Усика помітили на одному фото з ним та ще одним росіянином Артуром Бетербієвим. Український чемпіон світу всіляко намагався уникати контактів із росіянами. На одному з роликів видно, як він підійшов привітати Аль аш-Шейха, при цьому повністю проігнорувавши Бетербієва, який стояв поруч. Український боксер навіть не повернувся в його бік, що свідчило про бажання тримати дистанцію.

Однак під час офіційної частини вечора організатори зібрали всіх зірок на ринзі для спільного фото, і Усик опинився в одному ряду з Біволом та Бетербієвим. На його обличчі було помітне роздратування, а сама ситуація виглядала як медійний хід, де спортсмен фактично не мав можливості відмовитися. Після цього російські медіа й сам Бетербієв почали використовувати фото для просування тез про «спорт поза політикою», тоді як в Україні реакції розділилися: одні критикували Усика, інші вважали, що він просто опинився у вимушених обставинах.

Нагадаємо, що Олександр Усик анонсував бій із кікбоксером Ріком Верховеном. На кону бою стоятиме титул WBC у надважкій вазі. Трансляцію поєдинку здійснить стримінгова платформа DAZN. Ріко Верховен має рекорд 66 перемог і 10 поразок у кікбоксингу.

Теги: спорт Олександр Усик Дмітрій Бівол бокс

