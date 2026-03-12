Головна Київ Новини
Стронгвумен з Київщини втретє стала найсильнішою жінкою у світі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Арнольд Шварценегер вітає Ольгу Лящук з перемогою в Arnold Strongwoman Classic 2026
скриншот відео

Це вже третя перемога українки на Arnold Strongwoman Classic, раніше вона вигравала цей турнір у 2020 та 2023 роках

Стронгвумен з Ірпеня Ольга Лящук стала триразовою володаркою титулу найсильнішої жінки планети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ITV.

Повідомляється, що днями спортсменка здобула перемогу на Arnold Strongwoman Classic 2026, одному з найпрестижніших турнірів у світовому силовому спорті.

За підсумками двох днів змагань україка набрала 50,5 бала й закріпила за собою статус наймогутнішої атлетки світу.

Зазначається, шо це вже третя перемога української стронгвумен на Arnold Strongwoman Classic. Раніше вона вигравала цей турнір у 2020 та 2023 роках. Крім того, Ольга Лящук має у своїй скарбниці досягнень чемпіонські титули Strongest Woman in the World та Shaw Classic Open, а також звання «Найсильнішої жінки світу».

Нагадаємо, український борець Артур Костюк повернувся спиною до прапора РФ під час виконання гімну Росії на п'єдесталі першості Європи з вільної боротьби серед спортсменів віком до 23 років. Костюк став бронзовим призером турніру у ваговій категорії до 86 кг. Перемогу у цій ваговій категорії здобув росіянин Бозігіт Ісламгерєєв. Під час церемонії нагородження Костюк зійшов з п'єдесталу та повернувся спиною да прапора країни-агресора.

Новини

На Оболоні біля дороги росте небезпечне провалля: мешканці звернулися до комунальників
На Оболоні біля дороги росте небезпечне провалля: мешканці звернулися до комунальників
Ремонт шляхопроводу на Полярній: як просуваються роботи та коли чекати завершення
Ремонт шляхопроводу на Полярній: як просуваються роботи та коли чекати завершення
У Борисполі чоловіку оголошено підозру за стрілянину в магазині
У Борисполі чоловіку оголошено підозру за стрілянину в магазині
В Ірпені під колесами пасажирського потяга загинув чоловік
В Ірпені під колесами пасажирського потяга загинув чоловік
Київ витратить 65 млн грн на пішохідний міст і покращення парку на Оболоні 
Київ витратить 65 млн грн на пішохідний міст і покращення парку на Оболоні 

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
