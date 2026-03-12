Стронгвумен з Київщини втретє стала найсильнішою жінкою у світі

Це вже третя перемога українки на Arnold Strongwoman Classic, раніше вона вигравала цей турнір у 2020 та 2023 роках

Стронгвумен з Ірпеня Ольга Лящук стала триразовою володаркою титулу найсильнішої жінки планети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ITV.

Повідомляється, що днями спортсменка здобула перемогу на Arnold Strongwoman Classic 2026, одному з найпрестижніших турнірів у світовому силовому спорті.

За підсумками двох днів змагань україка набрала 50,5 бала й закріпила за собою статус наймогутнішої атлетки світу.

Зазначається, шо це вже третя перемога української стронгвумен на Arnold Strongwoman Classic. Раніше вона вигравала цей турнір у 2020 та 2023 роках. Крім того, Ольга Лящук має у своїй скарбниці досягнень чемпіонські титули Strongest Woman in the World та Shaw Classic Open, а також звання «Найсильнішої жінки світу».

Нагадаємо, український борець Артур Костюк повернувся спиною до прапора РФ під час виконання гімну Росії на п'єдесталі першості Європи з вільної боротьби серед спортсменів віком до 23 років. Костюк став бронзовим призером турніру у ваговій категорії до 86 кг. Перемогу у цій ваговій категорії здобув росіянин Бозігіт Ісламгерєєв. Під час церемонії нагородження Костюк зійшов з п'єдесталу та повернувся спиною да прапора країни-агресора.