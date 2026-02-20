Коваль з Чернігівщини зробив для Усика клинок з уламків ракети РФ та FPV-дрона (фото)

Бійці ЗСУ попросили коваля зробити для Олександра Усика незвичайний подарунок

Коваль Денис Мостович з Чернігівської області виготовив для українського боксера Олександра Усика незвичайну зброю. Він зробив для боксера клинок з уламків російської ракети та FPV-дрона. Про це коваль повідомив на своїй сторінці у Facebook, розповідає «Главком».

Як розповів Денис Мостович, Олександр Усик активно допомагає одному з підрозділів ЗСУ, з яким він знайомий. Він отримав від бійців завдання виготовити для спортсмена щось незвичайне.

Військові попросили коваля, аби він зробив річ, якої Усик ще не має, щоб вона мала глибокий сенс, була пам'ятною й служила йому все життя. За словами Дениса Мостовича, це завдання не було для нього складним, адже він займається ковальством вже 10 років.

Тож коваль виготовив для Усика клинок. «У клинку присутній уламок ракети х101 (тобто одна зі сталей в дамаску-уламок), яку наше ППО збило над Чернігівщиною. Руків'я-рама FPV дрона (російського) та трошки титану», – розповів Мостович. Найголовнішою для Дениса Мостовича була реакція Олександра Усика на такий подарунок, за його словами, це безцінно.

