«Лех» – «Шахтар»: де дивитися гру плейоф Ліги конференцій

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гру «Лех» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Поєдинок «Лех» – «Шахтар» пройде на Міському стадіоні у Познані (Польща)

Сьогодні, 12 березня 2026 року, донецький «Шахтар» розпочинає боротьбу у плейоф Ліги конференцій поєдинком проти польського «Леха». Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру «Лех» – «Шахтар»

Поєдинок «Лех» – «Шахтар» пройде на Міському стадіоні у Познані (Польща). Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Гру «Лех» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Передматчевий стан команд

Познанці в попередньому раунді плейоф здолали фінський КуПС (2:0, 1:0). На виїзді забиті м'ячі оформили хавбек Козубаль і вінгер Ісмаїл. Натомість єдиний гол у домашньому матчі до свого активу записав центрхав Родрігес. На емоціях від виходу в наступний раунд «Лех» влаштував феєрію з ченстоховським «Ракувом» (4:3) у чемпіонаті Польщі. Голи на різний смак оформили Ісхак, Пальма, Міліч і Аньєро. Та далі «залізничники» зазнали двох поразок – вилетіли від «Гурніка» із Забже в Кубку Польщі (0:1) та поступилися «Відзеву» з Лодзі (1:2) в Екстралясі з голом Тордарсона.

«Шахтар» після зимової паузи здобув три перемоги в трьох турах Прем'єр-ліги. Підопічні Турана забили п'ять м'ячів і не пропустили жодного. Та якщо львівські «Карпати» вдалося розгромити (3:0) з хет-триком форварда Траоре, то рівненський «Верес» і «Олександрію» донеччани здолали лише мінімально. Голами відзначилися оборонець Бондар і той же нападник Траоре. «Гірники» вийшли в одноосібні лідери УПЛ.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: ФК Лех (Познань) ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій

