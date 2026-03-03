Чи піде Усик у політику? Відповідь чемпіона світу з боксу

Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року

Усик: Я ще кілька років планую побоксувати, а потім є такі плани – попрацювати на державу

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усик під час розмови з телеведучим Андрієм Бєдняковим розповів про свої плани на майбутнє. Про це повідомляє «Главком».

«Я ще кілька років планую побоксувати, а потім є такі плани – попрацювати на державу. Нижче, ніж президентом, я не збираюся нікуди йти», – заявив боксер.

До слова, минулого тижня Усик анонсував бій із кікбоксером Ріком Верховеном.

Як повідомлялося, нещодавно Олександр Усик вийшов на поле у товариському матчі «Полісся» проти канадського клубу «Ванкувер Вайткепс».

Він з’явився на полі у другому таймі під 17 номером за рахунку 2:0 на користь житомирського клубу. Олександр зіграв близько 15 хвилин.

Матч так і закінчився з рахунком 2:0 на користь «Полісся».

Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу.

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначав Усик.

Варто зазначити, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.