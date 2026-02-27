«Радий бути знайомим із цією видатною людиною». Усик опублікував фото з Бубкою

Усик у своєму дописі перерахував спортивні досягнення Бубки

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усик у соцмережах поділився спільним фото з членом МОК Сергієм Бубкою. Про це повідомляє «Главком».

Допис Усика про Бубку

«На цьому фото я з Бубкою Сергієм Назаровичем, одним із найвидатніших легкоатлетів в історії, справжньою легендою стрибків із жердиною та світовим рекордсменом. Я щиро радий бути знайомим із цією видатною людиною.

Його список досягнень просто неймовірний:

Олімпійський чемпіон 1988 року

Учасник Олімпійських ігор 1988, 1992 та 1996 років

Шестикратний чемпіон світу поспіль (на відкритому повітрі)

Тричі чемпіон світу в приміщенні (1985, 1987, 1991)

Володар Кубка світу

Чемпіон Європи 1986 року та багатократний чемпіон Європи в приміщенні

Налічується цілих 35 світових рекордів:

17 на відкритому повітрі

18 у приміщенні.

Це перший спортсмен в історії, який подолав 6,00 м (1985) та 6,10 м. Особистий рекорд на відкритому повітрі — 6,14 м (1994) та у приміщенні – 6,15 м (1993).

Більше десяти років абсолютного домінування у світовій легкоатлетиці. Це неймовірно!», – написав Усик в соцмережах.

Гераскевич закликав запровадити санкції проти Бубки

Скелетоніст Владислав Гераскевич у четвер, 26 лютого 2026 року, виступив у Верховній Раді. Він закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції.

Зокрема, Гераскевич зазначив, що серед представників України в міжнародних спортивних структурах є люди, дії яких, на його переконання, шкодять державі. Він підкреслив, що член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергій Бубка досі має звання Героя України. За словами спортсмена, йому соромно, що це звання залишається за людиною, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії».

Спортсмен закликав позбавити Бубку державної нагороди шляхом застосування санкцій, наголосивши, що звання Героя України нині часто надається посмертно військовим, які віддали життя за країну.