Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Радий бути знайомим із цією видатною людиною». Усик опублікував фото з Бубкою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Радий бути знайомим із цією видатною людиною». Усик опублікував фото з Бубкою
Усик назвав Бубку найвидатнішим легкоатлетом в історії

Усик у своєму дописі перерахував спортивні досягнення Бубки

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усик у соцмережах поділився спільним фото з членом МОК Сергієм Бубкою. Про це повідомляє «Главком».

Допис Усика про Бубку

«На цьому фото я з Бубкою Сергієм Назаровичем, одним із найвидатніших легкоатлетів в історії, справжньою легендою стрибків із жердиною та світовим рекордсменом. Я щиро радий бути знайомим із цією видатною людиною.

Його список досягнень просто неймовірний:

  • Олімпійський чемпіон 1988 року
  • Учасник Олімпійських ігор 1988, 1992 та 1996 років
  • Шестикратний чемпіон світу поспіль (на відкритому повітрі)
  • Тричі чемпіон світу в приміщенні (1985, 1987, 1991)
  • Володар Кубка світу
  • Чемпіон Європи 1986 року та багатократний чемпіон Європи в приміщенні

Налічується цілих 35 світових рекордів:

  • 17 на відкритому повітрі
  • 18 у приміщенні.

Це перший спортсмен в історії, який подолав 6,00 м (1985) та 6,10 м. Особистий рекорд на відкритому повітрі — 6,14 м (1994) та у приміщенні – 6,15 м (1993).

Більше десяти років абсолютного домінування у світовій легкоатлетиці. Це неймовірно!», – написав Усик в соцмережах.

Гераскевич закликав запровадити санкції проти Бубки

Скелетоніст Владислав Гераскевич у четвер, 26 лютого 2026 року, виступив у Верховній Раді. Він закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції.

Зокрема, Гераскевич зазначив, що серед представників України в міжнародних спортивних структурах є люди, дії яких, на його переконання, шкодять державі. Він підкреслив, що член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергій Бубка досі має звання Героя України. За словами спортсмена, йому соромно, що це звання залишається за людиною, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії».

Спортсмен закликав позбавити Бубку державної нагороди шляхом застосування санкцій, наголосивши, що звання Героя України нині часто надається посмертно військовим, які віддали життя за країну.

Теги: Олександр Усик Сергій Бубка Владислав Гераскевич спорт Герой України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тур Руанди входить до когорти змагань з велошосе, за які можна отримати очки світового рейтингу
Під час багатоденної гонки в Африці автомобіль влетів у натовп вболівальників: є загиблі
24 лютого, 22:12
МОК заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді
Гераскевич: Спортсмени, яких я обганяв на тренуваннях, здобули олімпійські нагороди
23 лютого, 17:27
2027 рік стане роком, коли Росія не буде мати спроможності нарощувати потенціал для окупації України
Коли закінчиться війна: командир полку «Ахіллес» назвав рік
22 лютого, 17:17
Під Покровськом ліквідовано екс футболіста-зрадника Сергія Петрова
Під Покровськом ліквідовано екс футболіста-зрадника Сергія Петрова
15 лютого, 12:26
Владислав Гераскевич був дискваліфікований та не зміг позмагатися на Олімпіаді
Віцепрезидентка Європарламенту емоційно прокоментувала дискваліфікацію Гераскевича
12 лютого, 15:48
Гераскевич: Я вважаю, що я не порушував жодних правил
Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію на Олімпіаді
12 лютого, 11:31
Українська спортсменка Пінчук відмовилася потиснути руку росіянці на турнірі в Стамбулі
Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою
11 лютого, 10:54
На Олімпіаду-2026 було допущено 13 росіян у нейтральному статусі
Членкиня МОК зробила скандальну заяву про повернення російських спортсменів
10 лютого, 15:06
Коцар намагається нагадувати іншим спортсменкам про війну в Україні
Фристайлістка Коцар: Спортсменки з інших країн все менше запитують про війну
3 лютого, 11:49

Новини

ЛНЗ – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 18 туру УПЛ
ЛНЗ – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 18 туру УПЛ
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 1/8 фіналу
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 1/8 фіналу
Став відомий склад збірної Іспанії з баскетболу на матч проти України
Став відомий склад збірної Іспанії з баскетболу на матч проти України
Україна – Іспанія: де дивитися гру кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Україна – Іспанія: де дивитися гру кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Лідер «Реала» прагне уникнути операції заради чемпіонату світу 2026
Лідер «Реала» прагне уникнути операції заради чемпіонату світу 2026
«Радий бути знайомим із цією видатною людиною». Усик опублікував фото з Бубкою
«Радий бути знайомим із цією видатною людиною». Усик опублікував фото з Бубкою

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua