Українські борці вільного стилю здобули чотири нагороди на Чемпіонаті Європи U23

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Українські борці вільного стилю здобули чотири нагороди на Чемпіонаті Європи U23
Костюк став бронзовим призером турніру у ваговій категорії до 86 кг
фото: UWW

Українці у Сербії вибороли срібло і три бронзи

На чемпіонаті Європи U23 з трьох видів боротьби у Сербії українські борці вільного стилю здобули чотири медалі. Про це повідомляє «Главком».

Нагороди вибороли:

  • «Срібло»: Іван Примаченко (97 кг).
  • «Бронза»: Віктор Бороган (65 кг).
  • «Бронза»: Андрій Шокалюк (61 кг).
  • «Бронза»: Артур Костюк (86 кг).

Нагадаємо, український борець Артур Костюк повернувся спиною до прапора РФ під час виконання гімну Росії на п'єдесталі першості Європи з вільної боротьби серед спортсменів віком до 23 років.

Костюк став бронзовим призером турніру у ваговій категорії до 86 кг. Перемогу у цій ваговій категорії здобув росіянин Бозігіт Ісламгерєєв.

Під час церемонії нагородження Костюк зійшов з п'єдесталу та повернувся спиною да прапора країни-агресора.

Перший віцепрезидент Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Георгій Брюсов заявив, що звернувся до технічного делегата Міжнародної федерації боротьби (UWW) Теодора Хамакоса з вимогою дати оцінку вчинку українця.

У січні 2026 року бюро UWW ухвалило рішення допустити російських спортсменів у віці до 23 років до міжнародних змагань із прапором та гімном країни-агресора.

Чемпіонат Європи U23 у сербському Зренянині є першим змаганням з 2021 року, на якому російські борці виступають із національною символікою.

