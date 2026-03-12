Українські борці вільного стилю здобули чотири нагороди на Чемпіонаті Європи U23

Костюк став бронзовим призером турніру у ваговій категорії до 86 кг

Українці у Сербії вибороли срібло і три бронзи

На чемпіонаті Європи U23 з трьох видів боротьби у Сербії українські борці вільного стилю здобули чотири медалі. Про це повідомляє «Главком».

Нагороди вибороли:

«Срібло»: Іван Примаченко (97 кг).

«Бронза»: Віктор Бороган (65 кг).

«Бронза»: Андрій Шокалюк (61 кг).

«Бронза»: Артур Костюк (86 кг).

Нагадаємо, український борець Артур Костюк повернувся спиною до прапора РФ під час виконання гімну Росії на п'єдесталі першості Європи з вільної боротьби серед спортсменів віком до 23 років.

Костюк став бронзовим призером турніру у ваговій категорії до 86 кг. Перемогу у цій ваговій категорії здобув росіянин Бозігіт Ісламгерєєв.

Під час церемонії нагородження Костюк зійшов з п'єдесталу та повернувся спиною да прапора країни-агресора.

Перший віцепрезидент Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Георгій Брюсов заявив, що звернувся до технічного делегата Міжнародної федерації боротьби (UWW) Теодора Хамакоса з вимогою дати оцінку вчинку українця.

У січні 2026 року бюро UWW ухвалило рішення допустити російських спортсменів у віці до 23 років до міжнародних змагань із прапором та гімном країни-агресора.

Чемпіонат Європи U23 у сербському Зренянині є першим змаганням з 2021 року, на якому російські борці виступають із національною символікою.