Конкурент Луніна став найкращим у Лізі чемпіонів за неворотарським показником

Бельгійський кіпер бере участь не лише в захисних діях Королівського клубу

Воротар мадридського «Реала» Тібо Куртуа вийшов на перше місце серед голкіперів за результативними передачами в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні «вершкові» несподівано розгромили англійський «Манчестер Сіті» (3:0) у першому поєдинку 1/8 фіналу турніру. Хет-трик до свого активу записав півзахисник мадридців Федеріко Вальверде. Куртуа асистував уругвайцю в першому голі.

Тепер в активі досвідченого бельгійця три результативні передачі в Лізі чемпіонів. Він випередив німецьку легенду Олівера Кана та іспанця Хосе Моліну. Обидва свого часу зробили по два асисти.

Загалом у нинішньому сезоні Куртуа провів 39 матчів, у яких пропустив 37 м'ячів. Сухими ворота він залишив у 15-ти поєдинках. Контракт бельгійського голкіпера з «Реалом» чинний до літа 2027 року.

До слова, «вершкові» накинули оком на півзахисника англійського «Ньюкасла». Італієць Тоналі став альтернативою чемпіону Європи Родрі («Манчестер Сіті»). «Сороки» вимагатимуть за хавбека щонайменше 80 млн фунтів.

Нагадаємо, раніше фанати «Реала» знайшли винного в невдачах клубу. Після поразки від столичного «Гетафе» (0:1) вболівальники «вершкових» вимагали відставки президента «Реала». Реакція Флорентіно Переса на вимогу наразі невідома.