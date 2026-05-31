Ярмоленко побив віковий рекорд Шевченка в збірній України

Антон Федорців
Андрій Ярмоленко в обіймах Романа Яремчука
фото: УАФ
Ветеран «синьо-жовтих» перевершив легенду національної команди

Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко став найстаршим голеадором в історії збірної України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Артура Валерка.

Досвідчений виконавець доклався до перемоги «синьо-жовтих» над Польщею (2:0). Ярмоленко подвоїв перевагу команди Андреа Мальдери в контрольному поєдинку. Тепер в активі флангового нападника 47 голів у збірній України.

Ярмоленко досі поступається президенту Української асоціації футболу Андрію Шевченку (48 м'ячів). Проте, вінгер побив інше досягнення очільника вітчизняного футболу. Він став найстаршим автором забитого м'яча в синьо-жовтій футболці – 36 років 220 днів.

Дебютував у складі національної команди Ярмоленко у вересні 2009 року. З тих пір вінгер провів 126 матчів за «синьо-жовтих». Він узяв участь в чотирьох чемпіонатах Європи.

До слова, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

Нагадаємо, вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко

