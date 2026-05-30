Мальдера пояснив свої кадрові рішення в збірній України і згадав про Ярмоленка

Андреа Мальдера: Я вирішив покластися на тих гравців, яких знаю трохи краще

Новий тренер «синьо-жовтих» не викликав на свій перший збір гравців ЛНЗ

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера розповів про особливості формування складу «синьо-жовтих» і пояснив, чому викликав лідера «Динамо» Андрія Ярмоленка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українські ЗМІ.

Що сказав Мальдера

«Ми проаналізували багатьох гравців, у нас було дуже багато сумнівів. Є чимало українських футболістів, які виступають за кордоном, декілька грає в Польщі, тож вибір був непростим.

Звісно, коли тобі треба обрати заявку, ти повинен зробити цей вибір. Проте краса національної збірної в тому, що наступного разу ти може змінити список викликаних. Кожен має заслужити своє місце, це повинне бути амбіціями для кожного, хто грає в Україні. Я продовжу слідкувати за чемпіонатом і двері до збірної мають бути ціллю для всіх.

Наша команда – це не закрита група, я скажу про це всім гравцям. Ті, хто приїжджає сюди, має бути надзвичайно вмотивованим одягати футболку національної збірної. Мене не хвилює, де він грає – в Англії, Франції чи Україні. Рівень мотивації має бути захмарним.

У це найближче вікно я вирішив покластися на тих гравців, яких знаю трохи краще. Бо за короткий проміжок часу легше інтегрувати 5-6 новачків, ніж намагатись познайомитись з 15 футболістами. Проте мені хотілось би залучати нові кадри. Днями ми зі штабом обговорювали, що нам потрібно інтегрувати нові ресурси.

У вересні нам доведеться грати багато матчів за короткий проміжок. Тому я розумію здивування, що я нікого не викликав з команди, яка стала другою (ЛНЗ – «Главком»). Проте це не означає, що я закриваю для них двері.

Також бажаю, щоб Ярмоленко побив рекорд Шевченка. Нехай президент УАФ не ображається, але це означає, що він забиває голи за збірну. Я не можу знати причин, чому Ребров його не викликав, але сумніваюсь, що річ саме в цьому. Я думаю, Шевченко навпаки б, зрадів, якби якийсь українець побив би його рекорд», – сказав Мальдера.

Збірні Польщі та України проведуть товариський матч 31 травня у Вроцлаві. Для Андреа Мальдери це буде дебютний поєдинок на посаді головного «синьо-жовтих». У другому товариському поєдинку Україна 7 червня в Оденсе зустрінеться з Данією. Новий тренерський штаб «синьо-жовтих» визначився з переліком футболістів на спаринги.

Нагадаємо, керманич національної команди України Андреа Мальдера розкрив імена своїх асистентів. Італієць запросив до своєї команди двох колишніх футболістів збірної України. Ними стали ексоборонець «Дніпра» та інших клубів Володимир Єзерський та колишній капітан донецького «Шахтаря» Тарас Степаненко. Третій помічник – співвітчизник Мальдери Паскуале Каталано.