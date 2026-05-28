Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Воротар молодіжної збірної України поповнив склад чемпіона Чехії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Воротар молодіжної збірної України поповнив склад чемпіона Чехії
Назар Домчак у клубному музеї «червоно-білих»
фото: ФК «Славія»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Талановитий українець вирішив скуштувати легіонерського хліба

Голкіпер Назар Домчак змінив львівські «Карпати» на «Славію» з Праги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Українець підписав із чеським грандом контракт до літа 2031 року. Трансфер Домчака коштував «Славії» орієнтовно 5 млн євро. Воротар перебрався закордон після дебютного сезону на професіональному рівні.

Домчак стане шостим українцем у лавах пражан. Раніше кольори «червоно-білих» захищали Олександр Грановський, Едуард Соболь, Руслан Ротань, Тарас Качараба та Максим Таловєров.

У сезоні 2025/26 «Славія» завоювала чемпіонський титул. У наступній кампанії пражани візьмуть участь в основному раунді Ліги чемпіонів. Попередній розіграш чеський гранд завершив саме після основного раунди (три перемоги, п'ять поразок).

Домчак у цій кампанії провів 27 поєдинків у Прем'єр-лізі за «Карпати», в яких пропустив 27 м'ячів. Зберіг ворота на замку кіпер у 14-ти матчах. Також 19-річний талант дебютував за юнацьку та молодіжну збірні України.

Реакція Назара Домчака на перехід у «Славію»

Українець задоволений переходом у чеський гранд. Він готовий працювати над завоюванням місця в основі пражан.

«У «Славії» мені презентували дуже чіткий та перспективний план мого розвитку, який сподобався мені та моїй сім'ї. Сподіваюся, що адаптація пройде дуже швидко. Я працював над тим, щоб зробити крок уперед. Тепер я у «Славії» та з нетерпінням очікую цього величезного виклику» , – заявив Домчак.

Позиція «Славії» щодо трансферу Назара Домчака

Спортивний директор чеського гранда Пржемисл Коварж відзначив зрілість гри українця, попри молодий вік. Він підкреслив холоднокровність і добру роботу ногами Домчака. На думку клубу, воротар відмінно показав себе навесні.

«Ми дуже раді, що він пов'язав своє майбутнє зі «Славією». Ми вирімо в такий же успішний проєкт, як і з Антоніном Кінскі. Він молодий, йому треба адаптуватися до «Славії» та Чехії. Але ми бачимо в ньому величезний потенціал», – заявив функціонер.

До слова, черкаський ЛНЗ виграв срібні медалі Прем'єр-ліги. У фінальному турі «насінники» здобули мінімальну перемогу над київською «Оболонню». Єдиний гол оформив півзахисник Микитишин.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Славія (Прага) УПЛ ФК Карпати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матвій Пономаренко ввійшов в історію УПЛ
Форвард «Динамо» став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги
24 травня, 16:15
Максим Задерака завершив період у Кривому Розі
«Кривбас» після продажу Мендози попрощався з капітаном команди
24 травня, 20:53
Андрій Сторчоус ледь не став найкращим бомбардиром сезону
Кривдники «Шахтаря» і «Динамо» забрали останні нагороди сезону Прем'єр-ліги
26 травня, 15:24
Команда Володимира Шарана отримала подарунок долі
Прем'єр-ліга підтвердила зняття відомої команди з турніру
26 травня, 16:00
«Насінники» стануть своїми в Польщі
Віцечемпіон України визначився з домашнім стадіоном на єврокубки
Вчора, 17:20
Мічел залишився без роботи
«Жирона» українців звільнила головного тренера після вильоту
Сьогодні, 18:25

Новини

Воротар молодіжної збірної України поповнив склад чемпіона Чехії
Воротар молодіжної збірної України поповнив склад чемпіона Чехії
«Жирона» українців звільнила головного тренера після вильоту
«Жирона» українців звільнила головного тренера після вильоту
Син знаменитого тренера очолить відомий французький клуб – ЗМІ
Син знаменитого тренера очолить відомий французький клуб – ЗМІ
У Львові пройде зустріч збірної України з футболу з уболівальниками: як відвідати подію
У Львові пройде зустріч збірної України з футболу з уболівальниками: як відвідати подію
Легендарна 44-річна тенісистка може відновити кар'єру на турнірі в Лондоні
Легендарна 44-річна тенісистка може відновити кар'єру на турнірі в Лондоні
Україна здобула впевнену перемогу у стартовій грі Євро-2026 з мініфутболу
Україна здобула впевнену перемогу у стартовій грі Євро-2026 з мініфутболу

Новини

Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Сьогодні, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Сьогодні, 18:48
Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Сьогодні, 16:59
В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua