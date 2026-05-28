Воротар молодіжної збірної України поповнив склад чемпіона Чехії

Талановитий українець вирішив скуштувати легіонерського хліба

Голкіпер Назар Домчак змінив львівські «Карпати» на «Славію» з Праги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Українець підписав із чеським грандом контракт до літа 2031 року. Трансфер Домчака коштував «Славії» орієнтовно 5 млн євро. Воротар перебрався закордон після дебютного сезону на професіональному рівні.

Домчак стане шостим українцем у лавах пражан. Раніше кольори «червоно-білих» захищали Олександр Грановський, Едуард Соболь, Руслан Ротань, Тарас Качараба та Максим Таловєров.

У сезоні 2025/26 «Славія» завоювала чемпіонський титул. У наступній кампанії пражани візьмуть участь в основному раунді Ліги чемпіонів. Попередній розіграш чеський гранд завершив саме після основного раунди (три перемоги, п'ять поразок).

Домчак у цій кампанії провів 27 поєдинків у Прем'єр-лізі за «Карпати», в яких пропустив 27 м'ячів. Зберіг ворота на замку кіпер у 14-ти матчах. Також 19-річний талант дебютував за юнацьку та молодіжну збірні України.

Реакція Назара Домчака на перехід у «Славію»

Українець задоволений переходом у чеський гранд. Він готовий працювати над завоюванням місця в основі пражан.

«У «Славії» мені презентували дуже чіткий та перспективний план мого розвитку, який сподобався мені та моїй сім'ї. Сподіваюся, що адаптація пройде дуже швидко. Я працював над тим, щоб зробити крок уперед. Тепер я у «Славії» та з нетерпінням очікую цього величезного виклику» , – заявив Домчак.

Позиція «Славії» щодо трансферу Назара Домчака

Спортивний директор чеського гранда Пржемисл Коварж відзначив зрілість гри українця, попри молодий вік. Він підкреслив холоднокровність і добру роботу ногами Домчака. На думку клубу, воротар відмінно показав себе навесні.

«Ми дуже раді, що він пов'язав своє майбутнє зі «Славією». Ми вирімо в такий же успішний проєкт, як і з Антоніном Кінскі. Він молодий, йому треба адаптуватися до «Славії» та Чехії. Але ми бачимо в ньому величезний потенціал», – заявив функціонер.

До слова, черкаський ЛНЗ виграв срібні медалі Прем'єр-ліги. У фінальному турі «насінники» здобули мінімальну перемогу над київською «Оболонню». Єдиний гол оформив півзахисник Микитишин.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.