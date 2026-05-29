Гравець збірної України з футболу перейшов до менхенгладбахської «Боруссії»
26-річний захисник збірної України з футболу Юхим Конопля переходить із «Шахтаря» до «Боруссії» (Менхенгладбах). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Шахтар».
Клуби узгодили останні деталі трансферу, а гравець підписав особистий контракт з німецькою командою.
Юхим Конопля є вихованцем Академії «Шахтаря». За головну команду «гірників» дебютував у серпні 2021 року й загалом провів у футболці «оранжево-чорних» 114 матчів, забив 7 мʼячів та віддав 15 гольових передач.
Разом із «Шахтарем» він виграв 6 трофеїв: тричі ставав чемпіоном України (2023, 2024, 2026), завоював 2 Кубки України (2024, 2025) та Суперкубок України (2021).
«ФК «Шахтар» дякує Юхимові Коноплі за внесок у перемоги й досягнення команди, самовіддачу і пристрасть на полі, за всі емоції та яскраві моменти, пережиті разом. Бажаємо нових успіхів у подальшій футбольній карʼєрі!», – йдеться у зверненні «гірників».
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
