Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гравець збірної України з футболу перейшов до менхенгладбахської «Боруссії»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Гравець збірної України з футболу перейшов до менхенгладбахської «Боруссії»
Юхим Конопля є вихованцем Академії «Шахтаря»
фото: «Шахтар»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Юхим Конопля залишив «Шахтар»

26-річний захисник збірної України з футболу Юхим Конопля переходить із «Шахтаря» до «Боруссії» (Менхенгладбах). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Шахтар».

Клуби узгодили останні деталі трансферу, а гравець підписав особистий контракт з німецькою командою. 

Юхим Конопля є вихованцем Академії «Шахтаря». За головну команду «гірників» дебютував у серпні 2021 року й загалом провів у футболці «оранжево-чорних» 114 матчів, забив 7 мʼячів та віддав 15 гольових передач.

Разом із «Шахтарем» він виграв 6 трофеїв: тричі ставав чемпіоном України (2023, 2024, 2026), завоював 2 Кубки України (2024, 2025) та Суперкубок України (2021). 

«ФК «Шахтар» дякує Юхимові Коноплі за внесок у перемоги й досягнення команди, самовіддачу і пристрасть на полі, за всі емоції та яскраві моменти, пережиті разом. Бажаємо нових успіхів у подальшій футбольній карʼєрі!», – йдеться у зверненні «гірників».

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: Юхим Конопля ФК «Боруссія» (Менхенґладбах) НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бруно Женезіо залишився без роботи
Гранд чемпіонату Франції звільнив тренера після виходу до Ліги чемпіонів
26 травня, 10:14
Еміліано Мартінес продовжив переможну серію у фінальних матчах
Голкіпер «Астон Вілли» відіграв фінал Ліги Європи зі серйозною травмою
21 травня, 17:10
Роман Яремчук повернеться до Греції
Зірка збірної України покине гранд чемпіонату Франції
18 травня, 16:14
Ламін Ямаль не взяв прапор ані Іспанії, ані Каталонії
Лідер збірної Іспанії відсвяткував титул із прапором Палестини
13 травня, 10:47
Суперники багато боролися і чимало забили
«Металіст 1925» розписав результативну нічию з «Карпатами» в Прем'єр-лізі
12 травня, 20:08
«Кривбас» мінімально обіграв «Карпати» в матчі 27-го туру УПЛ
«Кривбас» обіграв «Карпати», а «Кудрівка» поступилась «Колосу» в матчі Прем'єр-ліги
8 травня, 18:14
Хаві Ернандес перебуває у творчій відпустці
«Челсі» розгляне призначення екстренера «Барселони» – ЗМІ
5 травня, 17:29
Сергій Ребров готовий відновити кар’єру клубного тренера
Ребров знайшов роботу після звільнення зі збірної України – джерело
5 травня, 14:05
Мундіаль у Північній Америці має повалити низку рекордів футболу
Чи витримають трибуни? Чемпіонат світу 2026 отримав заявки на пів мільйона квитків
30 квiтня, 23:00

Новини

Дівоча збірна України здобула другу перемогу на Турнірі розвитку УЄФА
Дівоча збірна України здобула другу перемогу на Турнірі розвитку УЄФА
Збірна України з футболу зазнала кадрових втрат перед грою з Польщею
Збірна України з футболу зазнала кадрових втрат перед грою з Польщею
Став відомий склад молодіжної збірної України з футболу на матчі проти США та Японії
Став відомий склад молодіжної збірної України з футболу на матчі проти США та Японії
Гравець збірної України з футболу перейшов до менхенгладбахської «Боруссії»
Гравець збірної України з футболу перейшов до менхенгладбахської «Боруссії»
Сили оборони у ході бойових дій на Луганщині ліквідували російського тренера з плавання
Сили оборони у ході бойових дій на Луганщині ліквідували російського тренера з плавання
«Будучность» Ковляра завершила виступи в Адріатичній лізі
«Будучность» Ковляра завершила виступи в Адріатичній лізі

Новини

Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua