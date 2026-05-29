Гравець збірної України з футболу перейшов до менхенгладбахської «Боруссії»

Юхим Конопля залишив «Шахтар»

26-річний захисник збірної України з футболу Юхим Конопля переходить із «Шахтаря» до «Боруссії» (Менхенгладбах). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Шахтар».

Клуби узгодили останні деталі трансферу, а гравець підписав особистий контракт з німецькою командою.

Юхим Конопля є вихованцем Академії «Шахтаря». За головну команду «гірників» дебютував у серпні 2021 року й загалом провів у футболці «оранжево-чорних» 114 матчів, забив 7 мʼячів та віддав 15 гольових передач.

Разом із «Шахтарем» він виграв 6 трофеїв: тричі ставав чемпіоном України (2023, 2024, 2026), завоював 2 Кубки України (2024, 2025) та Суперкубок України (2021).

«ФК «Шахтар» дякує Юхимові Коноплі за внесок у перемоги й досягнення команди, самовіддачу і пристрасть на полі, за всі емоції та яскраві моменти, пережиті разом. Бажаємо нових успіхів у подальшій футбольній карʼєрі!», – йдеться у зверненні «гірників».

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)