Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті

Українська стрибунка тріумфально відкрила сезон

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, які спеціалізуються на стрибках у висоту, виступили на етапі найпрестижнішої комерційної серії – Діамантової ліги. Про це повідомляє «Главком».

Золотий виступ Магучіх у Рабаті

Головна увага українських уболівальників на етапі Діамантової ліги була прикута до виступів наших легкоатлеток, які продемонстрували кардинально різні за малюнком стрибки. Лідерка збірної Ярослава Магучіх пропускала початкові рубежі 1,78, 1,83 та 1,87 метра, розпочавши боротьбу одразу з висоти 1,91 метра. Її перша спроба на 1,91 метра завершилася взяттям планки, проте вона не була на 100% впевненою, адже українка мінімально зачепила планку литками. Утім, рекордсменка миттєво скоригувала стрибок, і вже на наступній висоті 1,94 метра у неї все вийшло чудово, і вона підкорила її з першої спроби.

Висоту 1,94 метра разом із Магучіх з першої спроби взяла австралійка Елеанор Паттерсон, тоді як сербка Ангеліна Топич підкорила її лише з третього разу. Сербка вирішила припинити змагання достроково, тому у секторі лишилися лише Магучіх і Паттерсон.

Перші стрибки на 1,97 м в обох спортсменок вийшли невдалим, адже обидві легкоатлетки недостатньо високо вилетіли. Проте в наступній спробі Магучіх забрала собі до активу цю висоту, а ось Елеанор Паттерсон не зуміла створити боротьбу на цій висоті.

Уже у статусі переможниці Магучіх вирішила штурмувати висоту 2,00 метра. Перша спроба в українки не вийшла, адже вона не знайшла потрібну точку відштовхування задля того, щоб планка встояла. Ось друга спроба виглядала досить перспективно, адже вона достатньо добре вилетіла, проте не зуміла зібрати тіло над планкою.

Проте після двох невдалих спроб на двох метрах Магучіх вирішила перенести третю спробу на 2,02 метра. Підкорити цю амбітну висоту, яка є рекордом зустрічі у Рабаті, Магучіх не змогла, але вона все одно завершила перші змагання у літньому сезоні з золотом Діамантової ліги.

Легка атлетика. Діамантова ліга. Етап у Рабаті. Стрибки у висоту, жінки

Ярослава Магучіх (Україна) 1,97 метра Елеанор Паттерсон (Австралія) 1,94 метра Ангеліна Топич (Сербія) 1,94 метра Юлія Левченко (Україна) 1,91 метра

«Дерево» Юлії Левченко

Для іншої українки, Юлії Левченко, змагання склалися інакше. Вона впевнено і з першого разу долала висоти 1,83 та 1,87 метра, а згодом так само взяла й 1,91 метра. Проте на рубежі 1,94 метра Юлії не вдалося продемонструвати вдалі спроби, хоча найближчою до успіху була її третя спроба, після якої вона завершила змагання на четвертому місці.

Якщо ж казати про змагання загалом, то на цьому тлі приємно здивувала американка Черіті Гафнагель, яка після помилок на старті зуміла з третьої спроби вирвати висоту 1,91 метра та опинитися на шостій позиції. Натомість головною несподіванкою зі зворотним знаком став виступ титулованої польської спортсменки. Призерка Чемпіонату світу 2025 в Токіо Марія Жодзік сенсаційно рано вилетіла зі змагань, заваливши всі три спроби на 1,87 метра і посівши лише восьме місце.

