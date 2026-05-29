Збірна України з футболу зазнала кадрових втрат перед грою з Польщею

Артем Худолєєв
У складі збірної України, яка готується до двох товариських матчів проти команд Польщі та Данії, відбулися зміни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Через травми, отримані у розташуванні клубів, національній команді не допоможуть воротар Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк) і півзахисник Олексій Гуцуляк («Полісся» Житомир).

Натомість до збірної довикликаний півзахисник Данило Ігнатенко («Слован» Братислава, Словаччина).

Склад збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Андрій Лунін («Реал Мадрид», Іспанія), Руслан Нещерет («Динамо» Київ), Георгій Єрмаков («Маккабі» Хайфа, Ізраїль).

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен», Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар» Донецьк), Тарас Михавко («Динамопредставника» Київ), Едуард Сарапій («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Олександр Романчук («Університатя» Крайова, Румунія).

Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Назаренко («Полісся» Житомир), Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко (усі - «Динамо» Київ), Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Геннадій Синчук («Монреаль», Канада), Руслан Маліновський («Дженоа», Італія), Данило Ігнатенко («Слован» Братислава, Словаччина).

Нападники: Роман Яремчук («Ліон», Франція), Матвій Пономаренко («Динамо» Київ), Артем Довбик («Рома», Італія).

Резервний список: Назар Волошин («Динамо» Київ), Дмитро Криськів («Шахтар» Донецьк), Ігор Краснопір («Полісся» Житомир), Максим Хлань («Гурнік» Забже, Польща).

Розклад товариських матчів

31 травня збірна України зіграє проти команди Польщі. Початок гри на «Вроцлав Стедіум» (Вроцлав, Польща) о 18:30.

7 червня збірна України зіграє проти команди Данії. Початок гри на «Оденсе Стедіум» (Оденсе, Данія) о 19:30.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
