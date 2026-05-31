Слаломістка Ус стала срібною призеркою дебютного етапу Кубка світу нового сезону

33-річна спортсменка показала клас у найцікавішій дисципліні веслувального слалому

Українська веслувальниця Вікторія Ус блискуче розпочала новий міжнародний сезон, виборовши срібну нагороду на першому етапі Кубка світу з веслувального слалому в словенському Тацені. Про це повідомляє «Главком».

Срібний виступ для Ус

Найуспішнішим для нашої збірної став заключний змагальний день, де розігрувалися медалі у каяк-кросі. Розпочався він з роздільної гонки на час, після якої Вікторія Ус пробилася до основної сітки турніру із сімнадцятим результатом, показавши час 63,14 секунди, тоді як лідерка кваліфікації Каміль Пріжен із Франції подолала дистанцію за 56,06 секунди.

У попередньому раунді українка стартувала в першому заїзді під синім бібом і фінішувала другою слідом за місцевою спортсменкою Леа Новак. Нашій веслувальниць вдалося випередти ірландку Медісон Пітчер Фаррелл та головну фаворитку Каміль Пріжен, яка через грубу помилку на старті вибула з боротьби. У чвертьфінальному заїзді Ус знову фінішувала другою, пропустивши вперед американку Еві Лейбфарт, що дозволило їй уперше з 2023 року вийти до півфіналу Кубка світу.

Півфінальна стадія виявилася максимально драматичною. Ус перетнула фінішну лінію третьою після Альони Маркс із Швейцарії та Еві Лейбфарт з США. Проте відеоповтор зафіксував помилку останньої на передостанній секції, через що американку дискваліфікували, а українка офіційно пройшла до фіналу.

У вирішальному заїзді Вікторія Ус впевнено стартувала і надійно утримувала позицію в трійці лідерів. Поки британка Кімберлі Вудс та француженка Анжель Юг боролися на перших воротах, уперед вирвалася швейцарка Альона Маркс, яка й завоювала золото. Вікторія Ус фінішувала другою та здобула срібло, а бронза дісталася Анжель Юг.

Особлива арена для Ус

Для української веслувальниці срібло стало другою медаллю у каяк-кросі після етапу в Кракові у 2022 році. Також для Ус словенський канал є однією з найулюбленіших арен: це вже шоста нагорода на щасливій для неї трасі в Тацені. Також Ус перетнула вагому позначку у десять нагород на рівні Кубка світу.

Нагадаємо, що веслувальниця Людмила Лузан здобула золото першого Кубка світу з веслування з рекордним часом.