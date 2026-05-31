Зідан-молодший потрапив до складу збірної Алжиру на Чемпіонат світу 2026

Син володаря «Золотого м'яча-1998» візьме участь в турнірі

Національна команда Алжиру оприлюднила заявку на прийдешній Чемпіонат світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Алжирської федерації футболу.

До списку ввійшов голкіпер іспанської «Гранади» Люка Зідан. Син чемпіона світу 1998 року дебютував у складі «Лисів пустелі» восени торік. Доти він виступав за юнацькі та молодіжну збірні Франції.

Його батько – Зінедін Зідан – захищав кольори французької національної команди. Зокрема, він оформив дубль у фіналі ЧС-1998. Також легендарний футболіст дійшов до вирішального поєдинку Мундіалю 2006 року. Тоді він отримав червону картку за удар головою італійця Марко Матерацці та завершив ігрову кар'єру.

Фінальна заявка збірної Алжиру на ЧС-2026

Тренерський штаб узяв на турнір 27 футболістів. Владімір Петковіч розраховує на чотирьох голкіперів, дев'ятьох оборонців, сімох хавбеків і сімох форвардів.

Воротарі: Люка Зідан («Гранада»), Уссама Бенбут (УСМ «Алжир»), Мелвін Мастіл («Стад Ньйон»), Абделлатіф Рамдан (МК «Алжир»)

Захисники: Рафік Белгалі («Верона»), Самір Шергі («Париж»), Раян Аїт-Нурі («Манчестер Сіті»), Жауен Аджам («Янг Бойз»), Айсса Манді («Лілль»), Рамі Бенсебаїні («Боруссія» Д), Зінеддін Белаїд (ЖС «Кабілія»), Ашреф Абада (УСМ «Алжир»), Мохамед Амін Тугай («Есперанс»)

Півзахисники: Набіль Бенталеб («Лілль»), Хішем Будауї («Ніцца»), Уссем Ауар («Аль-Іттіхад»), Фарес Шаїбі («Айнтрахт»), Ібрахім Маза («Баєр»), Ясін Тітрауї («Шарлеруа»), Раміз Зеррукі («Твенте»)

Нападники: Мохамед ель-Амін Амура («Вольфсбург»), Надір Бенбуалі («Дьйор»), Аділь Бульбіна («Аль-Духаїль»), Фарес Геджеміс («Фрозіноне»), Амін Гуірі («Марсель»), Аніс Хадж Мусса («Феєнорд»), Ріяд Марез («Аль-Ахлі» Джедда)

Лиси пустелі потрапили в квартет J за результатами жеребкування. Там їхніми суперниками будуть національні команди Аргентини, Австрії та Йорданії.

Перший матч запланований на 17 червня. Підопічні Петковіча зустрінуться з аргентинцями. Поєдинок відбудеться в американькому Канзас-Сіті.

