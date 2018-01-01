Є перша перемога у міжсезонні: «Динамо» у результативному поєдинку обіграло хорватів (відео)

Кияни перемогли «Осієк» з рахунком 3:2, дублем відзначився Хльобас

У п'ятницю, 26 січня, київське «Динамо» провело свій четвертий матч на тренувальному зборі в Іспанії. Цього разу суперником став хорватський клуб «Осієк» з однойменного міста. Вже на першій хвилині гри «Осієк» провів першу атаку, заробив кутовий, після виконання якого на другій хвилині м'яч потрапив у ворота



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Фото ФК «Динамо»

Кияни перемогли «Осієк» з рахунком 3:2, дублем відзначився Хльобас

У п'ятницю, 26 січня, київське «Динамо» провело свій четвертий матч на тренувальному зборі в Іспанії. Цього разу суперником став хорватський клуб «Осієк» з однойменного міста.

Вже на першій хвилині гри «Осієк» провів першу атаку, заробив кутовий, після виконання якого на другій хвилині м'яч потрапив у ворота київського «Динамо». Відкрити рахунок у матчі хорватській команді допоміг новий гравець «Динамо» Беньямін Вербич, зрізавши м'яч у власні ворота.

На восьмій хвилині Дмитро Хльобас вразив ворота «Осієка» після навісу Смирного. А на 14-й хвилині Владислав Алексєєв після передачі Віталія Миколенка з лівого флангу зробив рахунок 2:1 на користь «Динамо».

На 54-й хвилині Хльобас оформив дубль. Через декілька хвилин він міг зробити хет-трик, але вирішив сам не пробивати – і віддав пас на Смирного, але той знаходився в офсайді.

На 78-й хвилині «Осієк» зменшив відставання - м'яч забив Габріель Бобан.

На останніх хвилинах поєдинку кияни мали ще змогу забити, але голкіпер суперника врятував свою команду. Гра закінчилася перемогою «Динамо» із рахунком 3:2.

Товариський матч з футболу

«Динамо» (Київ) – «Осієк» (Хорватія) – 3:2 (2:1)



«Динамо»: Маханьков (Рудько, 46), Миколенко, Кндзьора (Морозюк, 70), Бурда (Шабанов, 70), Смирний (Шепелєв, 66), Шапаренко, Алібеков, Вербич (Гармаш, 46), Ротань (Гусєв, 66), Алексєєв, Хльобас.

Джерело: Офіційний сайт Динамо