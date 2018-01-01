Кадетська збірна України у другому турі європейської баскетбольної ліги виграла чотири матчі

А у завершальному протистоянні українці програли росіянам

Чоловіча кадетська збірна України U-16 зіграла п’ять матчів у межах другого туру європейської юнацької баскетбольної ліги. До латвійського Салдуса команду возив старший тренер Володимир Чурсін, оскільки головний тренер збірної Віталій Черній зайнятий клубними справами у литовському Літкабелісі, де працює за контрактом. У другому турі EYBL



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФБУ

А у завершальному протистоянні українці програли росіянам

Чоловіча кадетська збірна України U-16 зіграла п’ять матчів у межах другого туру європейської юнацької баскетбольної ліги.

До латвійського Салдуса команду возив старший тренер Володимир Чурсін, оскільки головний тренер збірної Віталій Черній зайнятий клубними справами у литовському Літкабелісі, де працює за контрактом.

У другому турі EYBL підопічні Володимира Чурсіна виграли чотири з п’яти поєдинків, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Збірну U-16 було свідомо заявлено у вікову групу U-17, оскільки в іграх зі старшими швидше згуртувати команду.

Результати виступів збірної України U-16 у Салдусі:

MKS (Польща) – Україна U-16 – 44:64

Україна U-16 – «Хімки» (Росія) – 77:61

«Барси» (Казахстан) – Україна U-16 – 59:63

Україна U-16 – БК «Пярну» (Естонія) – 82:29

«Гелаксі-Красноярськ» (Росія) – Україна U-16 – 71:66

Після двох турів чоловіча збірна України U-16 посідає третє місце у турнірній таблиці EYBL. «Жовто-сині» мають однакові показники з красноярським «Гелаксі», але перебувають нижче росіян, бо програли їм очну зустріч.

Третій тур українці зіграють у Вільнюсі (Литва) 29 березня – 1 квітня.