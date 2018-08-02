Калініна програла в першому колі тенісного турніру у Вашингтоні



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Ангеліна Калініна

Українська тенісистка не змогла пробитися до другого кола змагань

143-а ракетка світу Ангеліна Калініна вибула з турніру WTA International в Вашингтоні, поступившись у першому колі представниці Бельгії Ісалін Бонавантюр.

Поєдинок тривав 72 хвилини. Калініна виконала по одному брейку в кожному сеті, а суперниця взяла три гейми на подачі українки в першій партії і два - в другій.

Нагадаємо, що спочатку наша тенісистка повинна була зіграти в першому колі з лідером посіву Каролін Возняцьки, але датчанка знялася зі змагань через травму.

Бонавентюр в фіналі кваліфікації виграла лише один гейм у Еллі Кік.

У Вашингтоні Ангеліна Калініна успішно пройшла відбірковий етап і провела свій перший матч з 2015 року в основній сітці турніру WTA.

У парній сітці змагань українка виступить разом зі швейцаркою Беліндою Бенчич.

Citi Open - WTA International

Жіночий тенісний турнір у Вашингтоні, США

Перший раунд

Ісалін Бонавантюр (Бельгія) - Ангеліна Калініна (Україна) - 6:3, 6:3

Джерело: btu.org.ua