Калініна вийшла у чвертьфінал тенісного турніру в США, Янчук - вибула

Українка продовжує вдало виступати на кортах США

Через несприятливу погоду в Шарлоттсвіллі на першій половині тижня тенісистки змушені були не грати матчі одиночного розряду, а парний турнір проходив в закритому приміщенні на харді. Ангеліна Калініна, посіяна під п'ятим номером, в матчі першого кола зустрічалася з володаркою wild card Джулією Ельбаба з США і здобула перемогу над суперницею в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ангеліна Калініна

Українка продовжує вдало виступати на кортах США

Через несприятливу погоду в Шарлоттсвіллі на першій половині тижня тенісистки змушені були не грати матчі одиночного розряду, а парний турнір проходив в закритому приміщенні на харді.

Ангеліна Калініна, посіяна під п'ятим номером, в матчі першого кола зустрічалася з володаркою wild card Джулією Ельбаба з США і здобула перемогу над суперницею в двох сетах: 6:4, 6:1.

Через кілька годин уродженка Нової Каховки знову вийшла на корт і за 55 хвилин впоралася з Аною Софією Санчес з Мексики, яка потрапила в основну сітку як «лакі-лузер»: 6:1, 6:2.

27 квітня в чвертьфіналі Калініна зіграє з представницею кваліфікації Марі Осакою - сестрою 22-й ракетки світу Наомі Осаки - яка у другому колі обіграла лідера посіву Медісон Бренгл.

На жаль, програла в стартовому матчі на турнірі в США Ольга Янчук, яка зазнала поразки від італійки Камілли Розателло: 2:6, 4:6.

Джерело: btu.org.ua