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    Калініна вийшла у чвертьфінал тенісного турніру в США, Янчук - вибула

    Українка продовжує вдало виступати на кортах США
    Через несприятливу погоду в Шарлоттсвіллі на першій половині тижня тенісистки змушені були не грати матчі одиночного розряду, а парний турнір проходив в закритому приміщенні на харді. Ангеліна Калініна, посіяна під п'ятим номером, в матчі першого кола зустрічалася з володаркою wild card Джулією Ельбаба з США і здобула перемогу над суперницею в
    • 27 Квiтня, 12:35
    • Розсилка
    Ангеліна Калініна
    Ангеліна Калініна

    Українка продовжує вдало виступати на кортах США

    Через несприятливу погоду в Шарлоттсвіллі на першій половині тижня тенісистки змушені були не грати матчі одиночного розряду, а парний турнір проходив в закритому приміщенні на харді.

    Ангеліна Калініна, посіяна під п'ятим номером, в матчі першого кола зустрічалася з володаркою wild card Джулією Ельбаба з США і здобула перемогу над суперницею в двох сетах: 6:4, 6:1.

    Через кілька годин уродженка Нової Каховки знову вийшла на корт і за 55 хвилин впоралася з Аною Софією Санчес з Мексики, яка потрапила в основну сітку як «лакі-лузер»: 6:1, 6:2.

    27 квітня в чвертьфіналі Калініна зіграє з представницею кваліфікації Марі Осакою - сестрою 22-й ракетки світу Наомі Осаки - яка у другому колі обіграла лідера посіву Медісон Бренгл.

    На жаль, програла в стартовому матчі на турнірі в США Ольга Янчук, яка зазнала поразки від італійки Камілли Розателло: 2:6, 4:6.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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