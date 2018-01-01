Калітвінцев не зіграв за «Динамо» у товариському матчі

У вересні Калітвінцев отримав травму коліна

Наставник «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про те, що Калітвінцев не брав участі у товариському матчі проти Осієка через проблеми зі здоров'ям, інформує офіційний сайт клубу. Хацкевич зазначив, що поки невідомо, чи поїде Владислав Калітвінцев на другий збір з «Динамо». «Ми вже визначились, хто поїде на другий



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Владислав Калітвінцев. Фото: ФК Динамо

У вересні Калітвінцев отримав травму коліна

Наставник «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про те, що Калітвінцев не брав участі у товариському матчі проти Осієка через проблеми зі здоров'ям, інформує офіційний сайт клубу.

Хацкевич зазначив, що поки невідомо, чи поїде Владислав Калітвінцев на другий збір з «Динамо».

«Ми вже визначились, хто поїде на другий збір з нами, а хто з молодіжною командою. Ще є проблема із Владиславом Калітвінцевом. Ми приймемо рішення з огляду на те, який в нього буде стан здоров'я», – сказав Хацкевич.

У вересні Калітвінцев отримав травму коліна, проте в січні зміг поїхати на збір з «Динамо» та взяти участь у трьох товариських поєдинках.