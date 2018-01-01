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    Калітвінцев не зіграв за «Динамо» у товариському матчі

    У вересні Калітвінцев отримав травму коліна
    Наставник «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про те, що Калітвінцев не брав участі у товариському матчі проти Осієка через проблеми зі здоров'ям, інформує офіційний сайт клубу. Хацкевич зазначив, що поки невідомо, чи поїде Владислав Калітвінцев на другий збір з «Динамо». «Ми вже визначились, хто поїде на другий
    • Сьогодні, 13:06
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    Владислав Калітвінцев. Фото: ФК Динамо
    Владислав Калітвінцев. Фото: ФК Динамо

    У вересні Калітвінцев отримав травму коліна

    Наставник «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про те, що Калітвінцев не брав участі у товариському матчі проти Осієка через проблеми зі здоров'ям, інформує офіційний сайт клубу.

    Хацкевич зазначив, що поки невідомо, чи поїде Владислав Калітвінцев на другий збір з «Динамо».

    «Ми вже визначились, хто поїде на другий збір з нами, а хто з молодіжною командою. Ще є проблема із Владиславом Калітвінцевом. Ми приймемо рішення з огляду на те, який в нього буде стан здоров'я», – сказав Хацкевич.

    У вересні Калітвінцев отримав травму коліна, проте в січні зміг поїхати на збір з «Динамо» та взяти участь у трьох товариських поєдинках.

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