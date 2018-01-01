Канадські спортсмени вимагають прибрати результати росіян з критеріїв відбору на Олімпіаду

Зокрема, із відповідним закликом виступив ковзаняр Вільям Даттон

Канадський ковзаняр Вільям Даттон призвав Федерацію ковзанярського спорту Канади (SSC) прибрати результати росіян із критеріїв відбору на Олімпіаду-2018. Даттон став другим у кваліфікаційному турнірі у Канаді на дистанції 500 м, але пробіг на 0,02 секунд повільніше нормативу. «Незважаючи на розслідування WADA та МОК, відсторонення всіх



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Вільям Даттон

Зокрема, із відповідним закликом виступив ковзаняр Вільям Даттон

Канадський ковзаняр Вільям Даттон призвав Федерацію ковзанярського спорту Канади (SSC) прибрати результати росіян із критеріїв відбору на Олімпіаду-2018.

Даттон став другим у кваліфікаційному турнірі у Канаді на дистанції 500 м, але пробіг на 0,02 секунд повільніше нормативу.

«Незважаючи на розслідування WADA та МОК, відсторонення всіх паралімпійців, звіт Макларена про державну підтримку допінгу у Росії, SSC як і раніше використовує результати росіян як критерій відбору в олімпійську збірну Канади. Всесвітнє антидопінгове агентство боролося за це?» - риторично записав спортсмен.

«Я закликаю SSC вчинити правильно та виключити результати росіян з відбірних критеріїв збірної Канади, особливо тих, хто був довічно усунений від участі в Олімпіадах», - написав Даттон у своєму Twitter, передає «СЭ».

Підтримав Даттона і канадський саночник, триразовий призер чемпіонатів світу Самуель Едні.