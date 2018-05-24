Капітан «Шахтаря» Срна: Я ні з ким нічого не підписував

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Дарійо Срна

Хорват повідомив, що не підписував контракт з іншими клубами.

Хорватський захисник Дарійо Срна не підписував контракт із грецьким ПАОКом.

Про це у коментарі Tribuna.com повідомив сам капітан «Шахтаря».

«Я ні з ким нічого не підписував, але якщо найближчим часом підпишу, то я сам про це повідомлю», - сказав Срна.

Раніше повідомлялося, що Срна підписав контракт з ПАОКом.

23-го травня факт переговорів з хорватом підтвердив спортивний директор грецького клубу Любош Міхел.

Цього літа у хорватського захисника завершується термін контракту із «Шахтарем», і Рінат Ахметов не захотів продовжувати контракт з легендою донецького клубу.

Повідомлялося, що Дарійо проведе у новому клубі сезон, і якщо сторони залишаться задоволені співпрацею, договір буде продовжено ще на один рік.