Колишній суперник Кличка не вірить в перспективи Усика в надважкій вазі



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Дерек Чісора Твіттер

Дерек Чісора вважає українця не достатньо сильним для надважкої ваги

Британський боксер зімбабвійського походження Дерек Чісора прокоментував дебют українського боксера Олександра Усика в надважкій ваговій категорії. Колишній суперник Кличка не вірить в перспективи Усика в найпрестижнішому дивізіоні.

«Усик звик танцювати в важкій вазі. Та в хевівейті це не проходить. Глядачі хочуть бачити бій. Не думаю, що Усик витримає рубку в надважкій вазі. Спритність – чудова річ, якщо ти закінчуєш атаку потужним ударом. Той же Алі літав по рингу мов метелик, а потім бив так, що суперник опинявся на ринзі. А Усик танцює, танцює, а потім гарно жонглює м’ячиками», - передає слова Чісори Boxingnews24.

Дерек Чісора програв 2012 року одноголосним рішенням суддів після 12-ти раундів чемпіонський бій Віталію Кличку.

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Олександр Усик успішно дебютував у надважкій ваговій категорії, здобувши перемогу технічним нокаутом після сьомого раунду над американцем Чеззом Візерспуном.