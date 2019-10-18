  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишній суперник Кличка не вірить в перспективи Усика в надважкій вазі

    • Розсилка
    Дерек Чісора - Колишній суперник Кличка не вірить в перспективи Усика в надважкій вазі
    Дерек Чісора
    Твіттер

    Дерек Чісора вважає українця не достатньо сильним для надважкої ваги

    Британський боксер зімбабвійського походження Дерек Чісора прокоментував дебют українського боксера Олександра Усика в надважкій ваговій категорії. Колишній суперник Кличка не вірить в перспективи Усика в найпрестижнішому дивізіоні.

    «Усик звик танцювати в важкій вазі. Та в хевівейті це не проходить. Глядачі хочуть бачити бій. Не думаю, що Усик витримає рубку в надважкій вазі. Спритність – чудова річ, якщо ти закінчуєш атаку потужним ударом. Той же Алі літав по рингу мов метелик, а потім бив так, що суперник опинявся на ринзі. А Усик танцює, танцює, а потім гарно жонглює м’ячиками», - передає слова Чісори Boxingnews24.

    Дерек Чісора програв 2012 року одноголосним рішенням суддів після 12-ти раундів чемпіонський бій Віталію Кличку.

    Читайте також: Українці в прямому ефірі зможуть побачити титульний бій Олександра Гвоздика

    Олександр Усик успішно дебютував у надважкій ваговій категорії, здобувши перемогу технічним нокаутом після сьомого раунду над американцем Чеззом Візерспуном.

    Віталій Кличко бокс Олександр Усик Дерек Чісора
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ