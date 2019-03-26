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    Підручний: «Нарешті повністю усвідомив свою перемогу на чемпіонаті світу»

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    Підручний: «Нарешті повністю усвідомив свою перемогу на чемпіонаті світу»
    Getty Images

    Збірна України з біатлону повернулася додому

    Український біатлоніст Дмитро Підручний по прильоту в Україну дав коментар щодо минулого сезону.

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    «Вже нарешті повністю усвідомив свою перемогу на чемпіонаті світу і просто насолоджуюся цим. У відпустку йду просто з думками про те, що потрібно відпочити, адже сезон був дуже складним. Багато сил було віддано і витрачено. Тепер всім потрібно просто залікувати травми, у кого вони є, і відновити запас сил.

    Звичайно, хотілося б знову повернутися на п'єдестал. Ці емоції просто незабутні, коли гімн нашої країни відіграє завдяки тебі, хочеться, щоб це повторювалося якнайчастіше. Зараз хочеться просто повернутися додому, а потім вже думати про все інше», - цитує Підручного Biathlon.com.ua.

    Дмитро Підручний став чемпіоном світу в гонці переслідування в шведському Естерсунді.

    У загальному заліку Кубка світу Підручний посів 18-е місце, набравши 425 очок. Кращою серед українок стала Анастасія Меркушина, яка зайняла 35-у позицію.

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    Збірна України Дмитро Підручний Анастасія Меркушина
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