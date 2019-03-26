Підручний: «Нарешті повністю усвідомив свою перемогу на чемпіонаті світу»
-
Розсилка
Збірна України з біатлону повернулася додому
Український біатлоніст Дмитро Підручний по прильоту в Україну дав коментар щодо минулого сезону.
«Вже нарешті повністю усвідомив свою перемогу на чемпіонаті світу і просто насолоджуюся цим. У відпустку йду просто з думками про те, що потрібно відпочити, адже сезон був дуже складним. Багато сил було віддано і витрачено. Тепер всім потрібно просто залікувати травми, у кого вони є, і відновити запас сил.
Звичайно, хотілося б знову повернутися на п'єдестал. Ці емоції просто незабутні, коли гімн нашої країни відіграє завдяки тебі, хочеться, щоб це повторювалося якнайчастіше. Зараз хочеться просто повернутися додому, а потім вже думати про все інше», - цитує Підручного Biathlon.com.ua.
Дмитро Підручний став чемпіоном світу в гонці переслідування в шведському Естерсунді.
У загальному заліку Кубка світу Підручний посів 18-е місце, набравши 425 очок. Кращою серед українок стала Анастасія Меркушина, яка зайняла 35-у позицію.