«Карабюкспор» з трьома українцями у складі перервав безвиграшну серію
- Сьогодні, 17:07
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«Карабюкспор» перервав одиннадцатиматчеву серію без перемог у чемпіонаті Туреччини
«Карабюкспор» з українцями у складі перервав ганебну серію в Суперлізі.
Гол румунського нападника Маріуша Алексе приніс «Карабюкспором» мінімальну перемогу над «Аланьяспором».
Два українця - захисник Антон Кравченко та півзахисник Андрій Блізніченко - вийшли в стартовому складі господарів поля. Перший відіграв весь матч, другий був замінений на 66-й хвилині (обидва отримали жовті картки). Ще один наш співвітчизник - голкіпер Олександр Рибка - всю гру просидів на лаві запасних.
Таким чином, «Карабюкспор» перервав одиннадцатиматчеву серію без перемог у чемпіонаті Туреччини.
Незважаючи на перемогу, «Карабюкспор» продовжує перебувати на останньому місці в турнірній таблиці, відстаючи від найближчого конкурента на чотири очки.
Чемпіонат Туреччини. Суперліга
20-ий тур
«Карабюкспор» - «Аланьяспор» - 1:0
Гол: Алексе(79)
Джерело: MatchDay