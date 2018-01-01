«Карабюкспор» з трьома українцями у складі перервав безвиграшну серію

«Карабюкспор» перервав одиннадцатиматчеву серію без перемог у чемпіонаті Туреччини

«Карабюкспор» з українцями у складі перервав ганебну серію в Суперлізі. Гол румунського нападника Маріуша Алексе приніс «Карабюкспором» мінімальну перемогу над «Аланьяспором». Два українця - захисник Антон Кравченко та півзахисник Андрій Блізніченко - вийшли в стартовому складі господарів поля. Перший відіграв



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ФК «Карабюкспор»

«Карабюкспор» перервав одиннадцатиматчеву серію без перемог у чемпіонаті Туреччини

«Карабюкспор» з українцями у складі перервав ганебну серію в Суперлізі.

Гол румунського нападника Маріуша Алексе приніс «Карабюкспором» мінімальну перемогу над «Аланьяспором».

Два українця - захисник Антон Кравченко та півзахисник Андрій Блізніченко - вийшли в стартовому складі господарів поля. Перший відіграв весь матч, другий був замінений на 66-й хвилині (обидва отримали жовті картки). Ще один наш співвітчизник - голкіпер Олександр Рибка - всю гру просидів на лаві запасних.

Таким чином, «Карабюкспор» перервав одиннадцатиматчеву серію без перемог у чемпіонаті Туреччини.

Незважаючи на перемогу, «Карабюкспор» продовжує перебувати на останньому місці в турнірній таблиці, відстаючи від найближчого конкурента на чотири очки.

Чемпіонат Туреччини. Суперліга

20-ий тур

«Карабюкспор» - «Аланьяспор» - 1:0

Гол: Алексе(79)

Джерело: MatchDay