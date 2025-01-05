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Командир батальйону «Свобода» розповів, через які новини у бійців опускаються руки

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командир батальйону «Свобода» розповів, через які новини у бійців опускаються руки
Кузика вразив нардеп Юрій Бойко, який відкрито виступив із проросійською риторикою
фото: скріншот із відео

За словами військового, вразив нардеп Юрій Бойко, який відкрито виступив із проросійською риторикою

Командир батальйону «Свобода» Петро Кузик у інтерв’ю «Українській правді» розповів, які новини з цивільного життя торік найбільше шокували його та побратимів. Так, за словами військового, вразив нардеп Юрій Бойко, який відкрито виступив із проросійською риторикою, але не був за це належним чином покараний.

«Відверті вороги України піднімають голову. І не просто комфортно себе почувають, а відбудовують лінію за старими наративами Медведчука», – пояснив Петро Кузик.

Також дуже сильно засмучують корупційні скандали, «просто руки опускаються у бійців», каже комбат.

Крім того, стверджує Петро Кузик його торік неприємно здивував своєю діяльністю український парламент та чиновники Міноборони.

«Такої безучасності в обороні України я не очікував», – сказав військовий.

Нагадаємо, 15 грудня народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву. Згодом очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву народного депутата. За словами Коваленка, чути такі тези у 2024 році від Бойка «доволі дивно», зокрема, про насильство над людьми, без згадки Росії. Він додав, що «єдині, хто здійснює насильство над українцями – це росіяни».

Пізніше Бойка на допит викликала Служба безпеки України. Після допиту в СБУ нардеп записав нове відео з вибаченням перед українцями та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Як заявив Бойко, він не хоче, щоб його заяву використовували Російська Федерація та безпосередньо сам Путін для виправдання агресії проти України. Бойко також звернувся до політиків, аби вони об'єднували країну, людей та робили так, щоб Україна якомога швидше перемогла у війні.

Раніше нардепа Бойка оштрафували за ліквідовану ОПЗЖ.

До слова, Бойко і досі має звання Героя України, яке йому ще у далекому 2004 році присвоїв тодішній президент Леонід Кучма «За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».

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Теги: відео Міноборони Свобода путін Леонід Кучма Юрій Бойко допит звання героя Україна президент парламент депутат

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