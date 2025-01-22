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Трамп підписав указ про закриття південного кордону США

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Трамп підписав указ про закриття південного кордону США
Президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США
фото: Білий дім

Трамп неодноразово говорив про те, що планує боротися із нелегальною міграцією

У середу, 22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США (з Мексикою) для нелегальних мігрантів. Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Президент має повноваження відповідно до Закону про імміграцію та громадянство запобігати фізичному в’їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів через південний кордон», – йдеться в указі.

Повідомляється, що низка штатів, зокрема Техас, просили федеральний уряд про захист від вторгнення мігрантів з Мексики під час правління Байдена, але «він не зміг захистити їх від мільйонів нелегальних іноземців, які в'їжджають до США».

Також у повідомленні зазначено, що обіцянку виконано. Оскільки у 2024 році Трамп пообіцяв «закрити кордон першого дня».

Трамп підписав указ про закриття південного кордону США фото 1

Відомо, що Трамп доручив Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Державному департаменту депортувати тих, хто нелегально потрапив у США через південний кордон.

Трамп неодноразово говорив про те, що планує боротися із нелегальною міграцією. ЗМІ повідомляють, що міграційна та митна служби США розпочали затримання нелегальних мігрантів по всій країні для їхньої депортації.

Нагадаємо, тисячі американських військовослужбовців прибудуть до кордону з Мексикою після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився посилити там військову присутність.

Як відомо, одним із перших указів Трамп запровадив режим надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.

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Теги: Дональд Трамп мігранти Мексика президент кордон громадянство

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