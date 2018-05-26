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    Караваєв: Селезньов створює в збірній хорошу атмосферу

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    Олександр Караваєв. Фото: 1927.kiev.ua - Караваєв: Селезньов створює в збірній хорошу атмосферу
    Олександр Караваєв. Фото: 1927.kiev.ua

    Наразі збірна України готується до контрольного матчу зі збірною Марокко

    Хавбек «Зорі» Олександр Караваєв прокоментував повернення у збірну Євгена Селезньова.

    За словами Караваєва, Селезньов перебуває у хорошій формі. Про це футболіст розповів виданню Команда №1.

    «На першому тренуванні ми пробіглися, пограли в квадрати, щоб підняти емоційний фон. Так що все нормально. Селезньов в колективі створює хорошу атмосферу, і навіть по першому тренуванню було видно, що Женя перебуває в хорошій формі», – сказав він.

    Нагадаємо, 31 травня Україна проведе контрольний матч проти збірної Марокко, а 3 червня зустрінеться з Албанією.

    Нагадаємо, що Селезньов знову допоміг своїй команді виграти у чемпіонаті Туреччини.

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