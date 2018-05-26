Караваєв: Селезньов створює в збірній хорошу атмосферу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Караваєв. Фото: 1927.kiev.ua

Наразі збірна України готується до контрольного матчу зі збірною Марокко

Хавбек «Зорі» Олександр Караваєв прокоментував повернення у збірну Євгена Селезньова.

За словами Караваєва, Селезньов перебуває у хорошій формі. Про це футболіст розповів виданню Команда №1.

«На першому тренуванні ми пробіглися, пограли в квадрати, щоб підняти емоційний фон. Так що все нормально. Селезньов в колективі створює хорошу атмосферу, і навіть по першому тренуванню було видно, що Женя перебуває в хорошій формі», – сказав він.

Нагадаємо, 31 травня Україна проведе контрольний матч проти збірної Марокко, а 3 червня зустрінеться з Албанією.

Нагадаємо, що Селезньов знову допоміг своїй команді виграти у чемпіонаті Туреччини.