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    Карраскаль з «Карпат» – найкращий гравець Прем'єр-ліги у квітні

    • Сьогодні, 13:36
    • Розсилка

    Саме за Хорхе віддали свої голоси всі охочі

    За результатами голосування у проекті, організованому українською Прем’єр-лігою, переможцем став нападник «Карпат».

    У голосуванні брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру», інформує офіційний сайт організації.

    У квітні у 26-му турі найкращим став Віктор Циганков («Динамо»), у 27-му – Володимир Шепелєв («Динамо»), у 28-му – Артем Бєсєдін («Динамо»), у 29-му – Юрі («Зоря»).

    Також до голосування були допущені футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж квітневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні.

    А саме – Марлос («Шахтар»), Хорхе Карраскаль («Карпати»), Василь Грицук («Олександрія»), Богдан Шуст («Ворскла»).

    Усі охочі могли віддати голос за футболіста, якого вони вважали найкращим у квітні, на сайті УПЛ.

    Усього у голосуванні взяло участь близько 4200 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:

    Хорхе Карраскаль – 48% голосів
    Віктор Циганков – 33%
    Марлос – 10%
    Василь Грицук – 4%
    Артем Бєсєдін – 3%
    Юрі – 2%
    Володимир Шепелєв – 0%
    Богдан Шуст – 0%.

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