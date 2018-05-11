Карраскаль з «Карпат» – найкращий гравець Прем'єр-ліги у квітні
- Сьогодні, 13:36
-
Розсилка
Саме за Хорхе віддали свої голоси всі охочі
За результатами голосування у проекті, організованому українською Прем’єр-лігою, переможцем став нападник «Карпат».
У голосуванні брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру», інформує офіційний сайт організації.
У квітні у 26-му турі найкращим став Віктор Циганков («Динамо»), у 27-му – Володимир Шепелєв («Динамо»), у 28-му – Артем Бєсєдін («Динамо»), у 29-му – Юрі («Зоря»).
Також до голосування були допущені футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж квітневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні.
А саме – Марлос («Шахтар»), Хорхе Карраскаль («Карпати»), Василь Грицук («Олександрія»), Богдан Шуст («Ворскла»).
Усі охочі могли віддати голос за футболіста, якого вони вважали найкращим у квітні, на сайті УПЛ.
Усього у голосуванні взяло участь близько 4200 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:
Хорхе Карраскаль – 48% голосів
Віктор Циганков – 33%
Марлос – 10%
Василь Грицук – 4%
Артем Бєсєдін – 3%
Юрі – 2%
Володимир Шепелєв – 0%
Богдан Шуст – 0%.