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    Катастрофа для «синіх»? ФІФА заборонила «Челсі» оформляти трансфери в найближчі два вікна

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    Катастрофа для «синіх»? ФІФА заборонила «Челсі» оформляти трансфери в найближчі два вікна

    «Челсі» має право оскаржити рішення в апеляційному комітеті ФІФА, а в разі відхилення апеляції - в Спортивному арбітражному суді

    ФІФА визнала футбольний клуб «Челсі» винним у порушенні правил міжнародних трансферів неповнолітніх гравців.

    Було ідентифіковано 29 епізодів з порушенням регламенту щодо трансферів і реєстрації футболістів. У зв'язку з цим ФІФА наклала на «Челсі» заборону на трансфери на два найближчі трансферні вікна.

    Заборона поширюється на весь «Челсі», за винятком жіночої та міні-футбольної команд. Таким чином, лондонський клуб не зможе підписувати гравців влітку 2019 року і в січні 2020-го. Клуб також оштрафований на 600 тисяч швейцарських франків.

    Втім, рішення ФІФА поки не вступило в силу. «Челсі» має право оскаржити рішення в апеляційному комітеті ФІФА, а в разі відхилення апеляції - в Спортивному арбітражному суді.

    Чи поширюється дія на оренди з правом викупу (як, наприклад, з Гонсало Ігуаїном), невідомо. Заборона не поширюється на вихідні трансфери.

    Схожі заборони раніше отримували «Атлетіко» і «Барселона».

    Джерело: Sports.ru

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