Катастрофа для «синіх»? ФІФА заборонила «Челсі» оформляти трансфери в найближчі два вікна



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«Челсі» має право оскаржити рішення в апеляційному комітеті ФІФА, а в разі відхилення апеляції - в Спортивному арбітражному суді

ФІФА визнала футбольний клуб «Челсі» винним у порушенні правил міжнародних трансферів неповнолітніх гравців.

Було ідентифіковано 29 епізодів з порушенням регламенту щодо трансферів і реєстрації футболістів. У зв'язку з цим ФІФА наклала на «Челсі» заборону на трансфери на два найближчі трансферні вікна.

Заборона поширюється на весь «Челсі», за винятком жіночої та міні-футбольної команд. Таким чином, лондонський клуб не зможе підписувати гравців влітку 2019 року і в січні 2020-го. Клуб також оштрафований на 600 тисяч швейцарських франків.

Втім, рішення ФІФА поки не вступило в силу. «Челсі» має право оскаржити рішення в апеляційному комітеті ФІФА, а в разі відхилення апеляції - в Спортивному арбітражному суді.

Чи поширюється дія на оренди з правом викупу (як, наприклад, з Гонсало Ігуаїном), невідомо. Заборона не поширюється на вихідні трансфери.

Схожі заборони раніше отримували «Атлетіко» і «Барселона».

Джерело: Sports.ru