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    Казахстанський клуб вирішив не продовжувати співпрацю з двома українськими гравцями

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    Василь Кобін - Казахстанський клуб вирішив не продовжувати співпрацю з двома українськими гравцями
    Василь Кобін

    Повідомляється, що Шиндер і Кобін залишать «Тобол»

    У літнє трансферне вікно ФК «Тобол» покинуть два легіонери.

    Про це повідомляє KazFootball.kz, посилаючись на неофіційні джерела.

    Костанайський «Тобол», який братиме участь у Лізі Європи, має намір у літнє трансферне вікно підсилитися легіонерами.

    Водночас, усі квоти у клубі заповнені.

    Тому костанайський «Тобол» має намір розстатися з 33-річним українським захисником Василем Кобіним і 30-річним українським нападником Антоном Шиндером.

    Перший провів у футболці клубу вісім матчів, а другий – шість, у яких забив три голи.

    Нагадаємо, Шиндер перейшов у казахстанський «Тобол» буквально у березні цього року.

    До цього він виступав за «Таврію» (Сімферополь), «Шахтар» (Донецьк), «Чорноморець» (Одеса), «Ворсклу» (Полтава), німецькі «Гройтер Фюрт», «Аален», «Ян Регенсбург» і російський «Амкар».

    Також викликався до молодіжної збірної України.

    Натомість, Кобін перейшов у казахстанський клуб дещо раніше – у лютому.

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