Казахстанський клуб вирішив не продовжувати співпрацю з двома українськими гравцями

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Василь Кобін

Повідомляється, що Шиндер і Кобін залишать «Тобол»

У літнє трансферне вікно ФК «Тобол» покинуть два легіонери.

Про це повідомляє KazFootball.kz, посилаючись на неофіційні джерела.

Костанайський «Тобол», який братиме участь у Лізі Європи, має намір у літнє трансферне вікно підсилитися легіонерами.

Водночас, усі квоти у клубі заповнені.

Тому костанайський «Тобол» має намір розстатися з 33-річним українським захисником Василем Кобіним і 30-річним українським нападником Антоном Шиндером.

Перший провів у футболці клубу вісім матчів, а другий – шість, у яких забив три голи.

Нагадаємо, Шиндер перейшов у казахстанський «Тобол» буквально у березні цього року.

До цього він виступав за «Таврію» (Сімферополь), «Шахтар» (Донецьк), «Чорноморець» (Одеса), «Ворсклу» (Полтава), німецькі «Гройтер Фюрт», «Аален», «Ян Регенсбург» і російський «Амкар».

Також викликався до молодіжної збірної України.

Натомість, Кобін перейшов у казахстанський клуб дещо раніше – у лютому.