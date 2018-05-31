Казахстанський клуб вирішив не продовжувати співпрацю з двома українськими гравцями
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Повідомляється, що Шиндер і Кобін залишать «Тобол»
У літнє трансферне вікно ФК «Тобол» покинуть два легіонери.
Про це повідомляє KazFootball.kz, посилаючись на неофіційні джерела.
Костанайський «Тобол», який братиме участь у Лізі Європи, має намір у літнє трансферне вікно підсилитися легіонерами.
Водночас, усі квоти у клубі заповнені.
Тому костанайський «Тобол» має намір розстатися з 33-річним українським захисником Василем Кобіним і 30-річним українським нападником Антоном Шиндером.
Перший провів у футболці клубу вісім матчів, а другий – шість, у яких забив три голи.
Нагадаємо, Шиндер перейшов у казахстанський «Тобол» буквально у березні цього року.
До цього він виступав за «Таврію» (Сімферополь), «Шахтар» (Донецьк), «Чорноморець» (Одеса), «Ворсклу» (Полтава), німецькі «Гройтер Фюрт», «Аален», «Ян Регенсбург» і російський «Амкар».
Також викликався до молодіжної збірної України.
Натомість, Кобін перейшов у казахстанський клуб дещо раніше – у лютому.