Василь Кобін найближчий рік проведе за межами України

Василь Кобін, який зіграв понад 200 матчів у Прем'єр-ліги України, став на рік гравцем костанайського клубу. Про це повідомляє офіційний сайт футбольного клубу «Тобол». Вихованець закарпатського футболу почав свою кар'єру в ужгородському «Закарпатті». Тут підписав свій перший професійний контракт у 2001 році. Потім у



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Василь Кобін. Фото ФК «Тобол»

Василь Кобін найближчий рік проведе за межами України

Василь Кобін, який зіграв понад 200 матчів у Прем'єр-ліги України, став на рік гравцем костанайського клубу.

Про це повідомляє офіційний сайт футбольного клубу «Тобол».

Вихованець закарпатського футболу почав свою кар'єру в ужгородському «Закарпатті». Тут підписав свій перший професійний контракт у 2001 році.

Потім у послужному списку захисника значаться львівські «Карпати» (2006-2009) і великий відтинок у донецькому «Шахтарі» - вісім років з перервою на оренду у харківському «Металісті» та солігорському «Шахтарі» (Білорусь).

У складі «помаранчево-чорних» брав участь у матчі Ліги чемпіонів проти «Реала» у сезоні-2015/16.

За вісім років у «Шахтарі» став володарем шести чемпіонських титулів, п’яти кубків і п’яти суперкубків України.

У «Тобол» Кобін переходить з клубу «Верес» (Рівне).