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    Колишній футболіст «Шахтаря» перебрався у казахстанський клуб - офіційно

    Василь Кобін найближчий рік проведе за межами України
    Василь Кобін, який зіграв понад 200 матчів у Прем'єр-ліги України, став на рік гравцем костанайського клубу. Про це повідомляє офіційний сайт футбольного клубу «Тобол». Вихованець закарпатського футболу почав свою кар'єру в ужгородському «Закарпатті». Тут підписав свій перший професійний контракт у 2001 році. Потім у
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    Василь Кобін. Фото ФК &laquo;Тобол&raquo;
    Василь Кобін. Фото ФК «Тобол»

    Василь Кобін найближчий рік проведе за межами України

    Василь Кобін, який зіграв понад 200 матчів у Прем'єр-ліги України, став на рік гравцем костанайського клубу.

    Про це повідомляє офіційний сайт футбольного клубу «Тобол».

    Вихованець закарпатського футболу почав свою кар'єру в ужгородському «Закарпатті». Тут підписав свій перший професійний контракт у 2001 році.

    Потім у послужному списку захисника значаться львівські «Карпати» (2006-2009) і великий відтинок у донецькому «Шахтарі» - вісім років з перервою на оренду у харківському «Металісті» та солігорському «Шахтарі» (Білорусь).

    У складі «помаранчево-чорних» брав участь у матчі Ліги чемпіонів проти «Реала» у сезоні-2015/16.

    За вісім років у «Шахтарі» став володарем шести чемпіонських титулів, п’яти кубків і п’яти суперкубків України.

    У «Тобол» Кобін переходить з клубу «Верес» (Рівне).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Казахстан «Шахтар» ФК Верес
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