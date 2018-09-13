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    Керівництво німецького клубу вигнало сімох футболістів за нацистське вітання

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    Керівництво німецького клубу вигнало сімох футболістів за нацистське вітання

    Жарт може завершитися кримінальними справами

    Семеро футболістів аматорського німецького клубу «1920 Мюль» із Вассенберга відраховані за групову фотографію з нацистським вітанням.

    Про це повідомляє телеканал RTL.

    Фото зробив і розмістив у Facebook один зі спонсорів клубу – власник місцевого кафе Енгін Арслан, етнічний турок за національністю.

    Він попросив гравців позувати, піднявши вгору праві руки.

    Через деякий час Арслан видалив публікацію на прохання футболістів, але новина вже дійшла до керівників клубу.

    На засіданні виконавчої ради було прийнято рішення відрахувати сімох фігурантів скандалу, а також розірвати відносини зі спонсором.

    Автор фотографії та спортсмени принесли свої вибачення, проте вже привернули увагу німецької поліції, оскільки нацистські вітання заборонені на території країни.

    «Це була велика помилка, я прошу вибачення перед кожним з гравців, а також перед клубом. Мені дуже шкода хлопців», - заявив автор фото.

    Джерело: Newsru.com

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