Керівництво німецького клубу вигнало сімох футболістів за нацистське вітання



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Семеро футболістів аматорського німецького клубу «1920 Мюль» із Вассенберга відраховані за групову фотографію з нацистським вітанням.

Про це повідомляє телеканал RTL.

Фото зробив і розмістив у Facebook один зі спонсорів клубу – власник місцевого кафе Енгін Арслан, етнічний турок за національністю.

Він попросив гравців позувати, піднявши вгору праві руки.

German football team Nazi salute, Bundesliga news, SC 1920 Myhl, news, updates https://t.co/EQxdUVwsuc — Viral Global News (@ViralDailGlobal) 13 вересня 2018 р.

Через деякий час Арслан видалив публікацію на прохання футболістів, але новина вже дійшла до керівників клубу.

На засіданні виконавчої ради було прийнято рішення відрахувати сімох фігурантів скандалу, а також розірвати відносини зі спонсором.

Автор фотографії та спортсмени принесли свої вибачення, проте вже привернули увагу німецької поліції, оскільки нацистські вітання заборонені на території країни.

«Це була велика помилка, я прошу вибачення перед кожним з гравців, а також перед клубом. Мені дуже шкода хлопців», - заявив автор фото.

Джерело: Newsru.com