Керівництво німецького клубу вигнало сімох футболістів за нацистське вітання
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Жарт може завершитися кримінальними справами
Семеро футболістів аматорського німецького клубу «1920 Мюль» із Вассенберга відраховані за групову фотографію з нацистським вітанням.
Про це повідомляє телеканал RTL.
Фото зробив і розмістив у Facebook один зі спонсорів клубу – власник місцевого кафе Енгін Арслан, етнічний турок за національністю.
Він попросив гравців позувати, піднявши вгору праві руки.
German football team Nazi salute, Bundesliga news, SC 1920 Myhl, news, updates https://t.co/EQxdUVwsuc— Viral Global News (@ViralDailGlobal) 13 вересня 2018 р.
Через деякий час Арслан видалив публікацію на прохання футболістів, але новина вже дійшла до керівників клубу.
На засіданні виконавчої ради було прийнято рішення відрахувати сімох фігурантів скандалу, а також розірвати відносини зі спонсором.
Автор фотографії та спортсмени принесли свої вибачення, проте вже привернули увагу німецької поліції, оскільки нацистські вітання заборонені на території країни.
«Це була велика помилка, я прошу вибачення перед кожним з гравців, а також перед клубом. Мені дуже шкода хлопців», - заявив автор фото.
Джерело: Newsru.com