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    Керівництво «Шахтаря» вирішило звільнити старшого тренера команди

    Сергій Шищенко більше не є наставником команди U-19
    Трохи більше року пропрацював тренером у структурі «Шахтаря» екс-півзахисник донецького клубу та збірної України Сергій Шищенко. За інформацією MatchDay.ua, поєдинок чемпіонату U-19 проти «Карпат» став для Шищенка останнім біля керма юніорської команди «гірників». «Помаранчево-чорні» програли
    • Сьогодні, 10:57
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    Сергій Шищенко. Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo;
    Сергій Шищенко. Фото ФК «Шахтар»

    Сергій Шищенко більше не є наставником команди U-19

    Трохи більше року пропрацював тренером у структурі «Шахтаря» екс-півзахисник донецького клубу та збірної України Сергій Шищенко.

    За інформацією MatchDay.ua, поєдинок чемпіонату U-19 проти «Карпат» став для Шищенка останнім біля керма юніорської команди «гірників».

    «Помаранчево-чорні» програли львів'янам на їхньому полі з рахунком 1:3 та значно ускладнили собі завдання обійти у чемпіонській гонці однолітків з «Динамо».

    За чотири тури до фінішу кияни мають шість очок переваги над конкурентом і при цьому провели на матч менше.

    Більше того, «гірники», в активі яких 46 балів, ризикують втратити і друге місце, на яке також претендують «Карпати» (у них 44 очки).

    41-річний Шищенко працював у «Шахтарі» з січня 2017 року. Раніше він тренував молодіжні команди донецького «Металурга» та «Сталі», лічені дні входив до штабу Олександра Севідова в «Іллічівці», після чого очолював «Буковину».

    Раніше «Карпати» оприлюднили інформацію про спробу підкупу гравців команди U-19 невідомими людьми.

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