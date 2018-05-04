Керівництво «Шахтаря» вирішило звільнити старшого тренера команди

Сергій Шищенко більше не є наставником команди U-19

Трохи більше року пропрацював тренером у структурі «Шахтаря» екс-півзахисник донецького клубу та збірної України Сергій Шищенко. За інформацією MatchDay.ua, поєдинок чемпіонату U-19 проти «Карпат» став для Шищенка останнім біля керма юніорської команди «гірників». «Помаранчево-чорні» програли



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Сергій Шищенко. Фото ФК «Шахтар»

Сергій Шищенко більше не є наставником команди U-19

Трохи більше року пропрацював тренером у структурі «Шахтаря» екс-півзахисник донецького клубу та збірної України Сергій Шищенко.

За інформацією MatchDay.ua, поєдинок чемпіонату U-19 проти «Карпат» став для Шищенка останнім біля керма юніорської команди «гірників».

«Помаранчево-чорні» програли львів'янам на їхньому полі з рахунком 1:3 та значно ускладнили собі завдання обійти у чемпіонській гонці однолітків з «Динамо».

За чотири тури до фінішу кияни мають шість очок переваги над конкурентом і при цьому провели на матч менше.

Більше того, «гірники», в активі яких 46 балів, ризикують втратити і друге місце, на яке також претендують «Карпати» (у них 44 очки).

41-річний Шищенко працював у «Шахтарі» з січня 2017 року. Раніше він тренував молодіжні команди донецького «Металурга» та «Сталі», лічені дні входив до штабу Олександра Севідова в «Іллічівці», після чого очолював «Буковину».

Раніше «Карпати» оприлюднили інформацію про спробу підкупу гравців команди U-19 невідомими людьми.