Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Харківські Соколи» – «Рівне». Прогноз і анонс на третій матч бронзового фіналу Суперліги

Ілля Мандебура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Валерій Плеханов виявився незадоволеним «Харківськими Соколами» після поразки у Рівному
фото: Федерація баскетболу України

Розповідаємо про дуель, яка вирішить все у боротьбі за третє місце чемпіонату

2 травня 2026 року о 15:00 на нейтральному майданчику у Дніпрі пройде третій матч бронзового фіналу баскетбольної Суперліги між «Харківськими Соколами» і «Рівним». Про це повідомляє «Главком»

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Харківські Соколи» – «Рівне»

Станом на 10:25 30 квітня «Харківські Соколи» мають більше шансів перемогти, переконані у GGBET. На перемогу харків'ян запропоновано коефіцієнт 1,39. Тим часом потенційна звитяга рівнян оцінена коефіцієнтом 3,34. Нічию в основний час та потенційний овертайм запропоновано з балом 17,75.

На загальний результат у серії спостерігаються подібні розстановки. На перемогу для «Харківських Соколів» закладено коефіцієнт 1,33. Натомість на тріумф для «Рівного» виставлено бал 3,08. 

Думки щодо фіналу

Головний тренер «Рівного» Денис Спиридонов після перемоги над «Харківськими Соколами» у другому матчі серії зазначив: «У першій половині ми взагалі не дотримувалися своїх принципів, я не розумів, що з командою робити. Захисту взагалі не було. Довелося говорити по-чоловічому в роздягальні, повернулися до своїх принципів у захисті. Плейоф – це насамперед про захист.

Можливо, я не налаштував у першій половині, хоча ніби все розбирали, готувалися і психологічно налаштовувалися, у всіх були свої ролі і хто за що відповідає. Проте команда цього року має бійцівський характер. Минулорічна команда, можливо, була більш талановита, з індивідуально сильнішими гравцями, але не мала стержня. Цього року нас із початку сезону вважали андердогами, взагалі казали, що буде 8-10 місце. Але все-таки за рахунок характеру, бійцівських якостей ми зараз граємо за цю бронзу. Чи вийде у нас у Дніпрі? Ми будемо максимально робити все для того, щоб виграти, як і «Харківські Соколи».

Натомість наставник «Харківських Соколів» Валерій Плеханов сказав: «У другій половині грала тільки одна команда – Рівне. Немає можливості виграти матч, коли ти за останню чверть пропускаєш 34 очки. Немає можливості виграти, коли ти програєш усі єдиноборства один в один. Не можна виграти матч, якщо «-15» за підбираннями. Та ж історія у нас була з «Київ-Баскетом». На жаль, від нас чекали дещо іншого.

Я чекав дещо іншого, але сталося, як сталося. Ми не готові грати 40 хвилин, а «Рівне» дуже гарно накатило на фініш. Я вважаю, що дуже цікавий матч нас попереду очікує. Нам не вистачає настрою, немає енергії. Хлопці пусті. Я навіть не знаю, що потрібно зробити, щоб на останній матч ми виглядали так, як у першій половині, а не в другій. Я не знаю, що робити. Тут усе впирається в менталітет». 

Історія очних зустрічей

Якщо говорити про перебіг бронзової серії, то вона розпочалася з перемоги «Харківських Соколів», які впевнено використали фактор домашнього майданчика. У першому матчі харків’яни одразу задали темп, зробивши ривок на старті та захопивши ініціативу. Попри те, що «Рівне» змогло вирівняти гру і навіть нав’язати боротьбу в першій половині, ключовим став третій ігровий відрізок, у якому команда Валерія Плеханова створила двозначну перевагу. У заключній чверті рівняни намагалися скоротити відставання і навіть підібралися на відстань трьох очок, однак «Соколи» впевнено провели кінцівку, зробивши вирішальний ривок і довівши матч до перемоги – 83:70. Лідером господарів став Максим Нікітін, який забезпечив стабільність як у нападі, так і на підбираннях.

Другий матч серії у Рівному пройшов за зовсім іншим сценарієм і продемонстрував характер господарів. «Харківські Соколи» знову краще розпочали гру і вже в першій чверті забезпечили собі солідну перевагу, вигравши стартовий відрізок із рахунком 31:18. У другій десятихвилинці гості продовжували контролювати хід поєдинку і пішли на велику перерву з комфортним відривом. Однак після перерви «Рівне» кардинально змінило хід гри: команда видала потужний ривок, скоротила відставання і навіть вийшла вперед наприкінці третьої чверті. Попри те, що «Соколи» ще зуміли повернути собі мінімальне лідерство перед вирішальним відрізком, у четвертій чверті ситуація змінилася після того, як Максим Нікітін отримав п’ятий фол і залишив майданчик. Без свого лідера харків’яни втратили контроль над грою, чим скористалося «Рівне», яке за підтримки трибун дотиснуло суперника в кінцівці. Вирішальний ривок 9:3 приніс господарям перемогу та дозволив зрівняти рахунок у серії, а найрезультативнішим гравцем матчу став Джейлен Дюпрі з 24 очками та 9 підбираннями.

Де дивитися матч «Харківські Соколи» – «Рівне»

Фінал за бронзу можна буде подивитися наживо одночасно на всіх платформах – Київстар ТБ, Суспільне Спорт та YouTube ФБУ. 

Нагадаємо, що став відомий розклад матчів за золото та бронзу баскетбольної Суперліги

Теги: Суперліга БК «Харківські Соколи» баскетбол Валерій Плеханов Максим Нікітін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну