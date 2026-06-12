На Чемпіонаті світу 2026 двічі за день побили віковий рекорд тренерів

Мірослав Коубек спілкується з журналістами після поразки від Південної Кореї

Найстаршим тренером в історії мундіалів наразі є Мірослав Коубек зі збірної Чехії

Головний тренер збірної Чехії з футболу Мірослав Коубек став найстаршим наставником в історії Чемпіонатів світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

У перший день Чемпіонату світу 2026 віковий рекорд серед тренерів оновили двічі. Вперше це трапилося у матчі-відкритті турніру між збірними Мексики та Південної Африки. Бельгійський наставник ПАР Уго Броос вивів на поле свою команду у віці 74 років та 62 днів.

Проте рекорд Брооса протримався лише декілька годин, оскільки вже у другому поєдинку цієї ж групи між Чехією та Південною Кореєю наставник Чехів Мірослав Коубек дебютував на турнірі у віці 74 років та 284 днів.

Досі найстаршим тренером в історії чемпіонатів світу був Отто Рехагель, який у 2010 році очолював збірну Греції. На той момент німецькому наставнику був 71 рік та 317 днів.

Найстарші тренери в історії Чемпіонатів світу з футболу:

Мірослав Коубек (Чехія, 2026) – 74 роки 284 дні Уго Броос (ПАР, 2026) – 74 роки 62 дні Отто Рехагель (Греція, 2010) – 71 рік 317 днів Оскар Табарес (Уругвай, 2018) – 71 рік 125 днів Луї ван Гал (Нідерланди, 2022) – 71 рік 123 дні

Проте віковий рекорд Коубека буде побитий вже на цьому Чемпіонаті світу. У неділю, 14 червня, свій перший матч на світовій першості зіграє збірна Кюрасао, яку очолює нідерландець Дік Адвокат. На момент матчу йому виповниться 78 років та 260 днів.

Нагадаємо, Південна Корея здобула перемогу над Чехією (2:1) у грі Чемпіонату світу 2026 з футболу.

Збірна Чехії відкрила рахунок у другому таймі. На 59 хвилині Томаш Соучек вкинув аут, а Ладіслав Крейчі влучно пробив головою. Однак, Південна Корея доволі швидко зрівняла рахунок. На 67 хвилині Хван Ін Бем ефектно перекинув голкіпера збірної Чехії Матея Коваржа. Переможний гол на 80 хвилині забив О Хен Гю, який завершив швидку атаку Південної Кореї.