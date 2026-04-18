«Реал» Леня дізнався суперника у плейоф Євроліги

Іспанському гранду доведеться зіграти з командою, з якою він ще не грав у турнірі на вибування

17 квітня завершився 38-й тур регулярного чемпіонату Євроліги, який остаточно сформував сітку плейоф головних клубних баскетбольних змагань Європи. Про це повідомляє «Главком».

З ким зустрінеться «Реал» Олексія Леня?

Однією з найбільш інтригуючих пар чвертьфіналу стане протистояння мадридського «Реала» та тель-авівського «Хапоеля». Для українських вболівальників ця серія має особливе значення, оскільки у складі «королівського клубу» виступає центровий Олексій Лень. Команда під керівництвом Серджо Скаріоло фінішувала на третій сходинці регулярної першості, що забезпечило їй перевагу домашнього майданчика в серії до трьох перемог проти шостої команди чемпіонату. Попри те, що ці клуби раніше ніколи не зустрічалися на стадії плейоф, у поточному сезоні мадридці двічі святкували успіх, здобувши непросту перемогу в гостях з рахунком 75:74 та закріпивши результат вдома (92:83).

Чвертьфінальна серія розпочнеться 28 або 29 квітня на паркеті «Мовістар Арени» в Мадриді, де пройдуть перші два поєдинки. Наступного тижня протистояння переміститься на майданчик «Хапоеля», а в разі потреби вирішальний п'ятий матч знову прийматиме іспанська столиця 12 або 13 травня.

Окрім цієї пари, в плейоф вже визначено дуель «Фенербахче» проти «Жальгіріса». Доля решти путівок вирішиться в турнірі плейін, який пройде з 21 по 24 квітня. У ньому «Панатінаїкос» зіграє з «Монако», а «Барселона» протистоятиме «Црвєні Звєзді». Переможець першої пари вийде на «Валенсію», а той, хто виборе останню восьму путівку, зустрінеться з переможцем регулярного сезону – «Олімпіакосом».

Весь цей насичений шлях веде команди до Фіналу чотирьох, який цього року прийматиме Афіни на арені Telekom Center. Півфінальні матчі заплановані на п'ятницю, 22 травня, а великий фінал, де визначиться володар головного трофея Європи, відбудеться в неділю, 24 травня.

