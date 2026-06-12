Ястремська драматично програла матч 1/8 фіналу турніру у Гертогенбосі

Українка поступилася Айлі Томляновіч у трьох сетах

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 49) завершила виступи на трав'яному турнірі WTA 250 у Гертогенбосі (Нідерланди). Про це повідомляє «Главком».

У другому раунді українка у трьох сетах програла представниці Австралії Айлі Томляновіч (WTA 109) за 2 години та 44 хвилини ігрового часу. Цей матч розпочався ще у четвер, 11 червня, але гру було перервано. Дограти свій поєдинок 1/8 фіналу тенісистки змогли лише наступного дня.

У першому сеті Ястремська розпочала з ривка у три поспіль виграні гейми. Після цього Томляновіч спробувала скоротити відставання, але українці вдалося втримати перевагу та завершити партію перемогою 6:4. Друга партія проходила за рівної гри до рахунку 4:4. Ястремська не змогла реалізувати брейкпойнт у дев'ятому геймі і дозволила суперниці вийти вперед, а згодом і завершити партію перемогою.

На старті третього сету Томляновіч з четвертої спроби змогла реалізувати брейкпойнт. За рахунку 5:2 на користь Томляновіч українка здійснила камбек, відновивши паритет у партії. У восьмому та дев'ятому геймах Ястремська відіграла по одному матчболу. У 11-му геймі українка повела 30:0 на прийомі, але не зуміла зробити брейк і потім віддала свою подачу.

WTA 250. Гертогенбос. 1/8 фіналу

Айла Томляновіч (Австралія) – Даяна Ястремська (Україна) 4:6, 6:4, 7:5

Україну на турнірі в Нідерландах продовжить представляти Дарія Снігур, яка зустрінеться з Робін Монтгомері у чвертьфіналі. Дарія може зіграти з Айлою Томляновіч у півфіналі, якщо обидві виграють свої чвертьфінальні поєдинки.

Нагадаємо, українка Еліна Світоліна стала 12-ю тенісисткою в історії WTA, якій вдалося заробити понад 30 мільйонів доларів призових за кар'єру. Історичну позначку Світоліна подолала після завершення ґрунтового сезону, в якому вона здобула перемогу на турнірі WTA 1000 у Римі та дісталась до чвертьфіналу «Ролан Гаррос» 2026, де поступилась Марті Костюк.

За участь у Відкритому чемпіонаті Франції перша ракетка України отримала близько 540 000 доларів. Завдяки цьому загальна сума призових Світоліної за кар'єру сягнула 30 мільйонів доларів без урахування податків.