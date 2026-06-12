Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ястремська драматично програла матч 1/8 фіналу турніру у Гертогенбосі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Ястремська драматично програла матч 1/8 фіналу турніру у Гертогенбосі
Даяна Ястремська зазнала поразки в 1/8 фіналу турніру WTA 250 в нідерландському Гертогенбосі
Скріншот

Українка поступилася Айлі Томляновіч у трьох сетах

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 49) завершила виступи на трав'яному турнірі WTA 250 у Гертогенбосі (Нідерланди). Про це повідомляє «Главком».

У другому раунді українка у трьох сетах програла представниці Австралії Айлі Томляновіч (WTA 109) за 2 години та 44 хвилини ігрового часу. Цей матч розпочався ще у четвер, 11 червня, але гру було перервано. Дограти свій поєдинок 1/8 фіналу тенісистки змогли лише наступного дня.

У першому сеті Ястремська розпочала з ривка у три поспіль виграні гейми. Після цього Томляновіч спробувала скоротити відставання, але українці вдалося втримати перевагу та завершити партію перемогою 6:4. Друга партія проходила за рівної гри до рахунку 4:4. Ястремська не змогла реалізувати брейкпойнт у дев'ятому геймі і дозволила суперниці вийти вперед, а згодом і завершити партію перемогою.

На старті третього сету Томляновіч з четвертої спроби змогла реалізувати брейкпойнт. За рахунку 5:2 на користь Томляновіч українка здійснила камбек, відновивши паритет у партії. У восьмому та дев'ятому геймах Ястремська відіграла по одному матчболу. У 11-му геймі українка повела 30:0 на прийомі, але не зуміла зробити брейк і потім віддала свою подачу.

WTA 250. Гертогенбос. 1/8 фіналу

Айла Томляновіч (Австралія) – Даяна Ястремська (Україна) 4:6, 6:4, 7:5

Україну на турнірі в Нідерландах продовжить представляти Дарія Снігур, яка зустрінеться з Робін Монтгомері у чвертьфіналі. Дарія може зіграти з Айлою Томляновіч у півфіналі, якщо обидві виграють свої чвертьфінальні поєдинки.

Нагадаємо, українка Еліна Світоліна стала 12-ю тенісисткою в історії WTA, якій вдалося заробити понад 30 мільйонів доларів призових за кар'єру. Історичну позначку Світоліна подолала після завершення ґрунтового сезону, в якому вона здобула перемогу на турнірі WTA 1000 у Римі та дісталась до чвертьфіналу «Ролан Гаррос» 2026, де поступилась Марті Костюк.

За участь у Відкритому чемпіонаті Франції перша ракетка України отримала близько 540 000 доларів. Завдяки цьому загальна сума призових Світоліної за кар'єру сягнула 30 мільйонів доларів без урахування податків.

Теги: теніс Даяна Ястремська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еліна Світоліна вперше за вісім років вийшла у фінал WTA 1000 у Римі
«Я хочу насолодитися цією перемогою». Світоліна прокоментувала вихід у фінал турніру в Римі
15 травня, 11:10
Даяна Ястремська оформила в камбек у вирішальному сеті матчу проти Джессіки Бузас Манейро
Ястремська вперше за 11 місяців вийшла до фіналу турнірів WTA
16 травня, 16:09
Даяна Ястремська здобула другий титул на турнірі WTA 125
Ястремська виграла турнір WTA 125 у Пармі, зігравши два матчі за день
16 травня, 18:35
Вероніка Подрез невдало дебютувала на турнірі рівня Grand Slam
Подрез поступилася у своєму дебютному матчі кваліфікації «Ролан Гарросу»
19 травня, 10:52
Юлія Стародубцева піднесла сюрприз уболівальникам
Стародубцева здобула фантастичну перемогу над другою тенісисткою світу на «Ролан Гаррос»
27 травня, 18:57
На французьких кортах продовжуються сенсаційні вильоти зірок світового тенісу
Уперше з 1998 року в третьому раунді «Ролан Гаррос» лишилася мала кількість гравців топ-10
29 травня, 15:55
Мая Хвалінська фантастично провела турнір
Сенсаційна фіналістка «Ролан Гаррос» встановила унікальне досягнення
4 червня, 20:49
Дарія Снігур впевнено розпочала трав'яну частину сезону
Снігур перемогла колишню другу ракетку світу на старті турніру у Гертогенбосі
8 червня, 18:14
Серена Вільямс повертається на тенісний корт на турнірі в Лондоні
Серена Вільямс пояснила, чому повертається у теніс після чотирирічної паузи
8 червня, 19:42

Новини

«Рух» звільнив весь тренерський штаб після виключення з Прем’єр-ліги
«Рух» звільнив весь тренерський штаб після виключення з Прем’єр-ліги
Ляшко стала найкращою українкою в світовому рейтингу баскетболу 3х3
Ляшко стала найкращою українкою в світовому рейтингу баскетболу 3х3
Ястремська драматично програла матч 1/8 фіналу турніру у Гертогенбосі
Ястремська драматично програла матч 1/8 фіналу турніру у Гертогенбосі
«Ситуація дуже складна». Крулько розповів про розвиток біатлону на Сумщині та Чернігівщині
«Ситуація дуже складна». Крулько розповів про розвиток біатлону на Сумщині та Чернігівщині
Формула-1: пілоту команди «Альпін» повернули подіум на Гран-прі Монако
Формула-1: пілоту команди «Альпін» повернули подіум на Гран-прі Монако
«Справді вражає!». Усик вперше відвідав Пентагон
«Справді вражає!». Усик вперше відвідав Пентагон

Новини

Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
Сьогодні, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
Сьогодні, 17:09
Українська армія тримає під вогневим контролем логістичні маршрути ворога в Донецьку (відео)
Сьогодні, 15:16
В Україні дощі, місцями грози: погода на 12 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Вчора, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Вчора, 15:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua