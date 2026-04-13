У колекції Ягупової з'явився Єврокубок: всі трофеї лідерки збірної України з баскетболу

Ягупова додала ще один трофей до своєї колекції

Аліна Ягупова виграла вже всі ключові європейські клубні турніри

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова разом із турецьким клубом «Мерсін» стала переможницею жіночого Єврокубку та додала ще один трофей до своєї колекції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Аліна Ягупова виграла вже всі ключові європейські клубні турніри – раніше вона ставала чемпіонкою Євроліги, а тепер додала до колекції і Єврокубок.

Усі трофеї Аліни Ягупової на клубному рівні

Чемпіонські титули

Чемпіонка України (2): 2010, 2014

Чемпіонка Казахстану (2): 2015, 2016

Чемпіонка Франції (1): 2017

Чемпіонка Туреччини (3): 2021, 2022, 2023

Чемпіонка Іспанії (2): 2024, 2025

Чемпіонка Євроліги (1): 2023

Чемпіонка Єврокубка (1): 2026

Кубки та Суперкубки

Володарка Суперкубка Туреччини (1): 2019

Володарка Кубка Туреччини (1): 2020

Володарка Кубка Іспанії (1): 2024

Володарка Суперкубка Іспанії (1): 2024

Індивідуальні нагороди

MVP Кубка Туреччини (1): 2020

MVP Євроліги (2): 2020, 2021

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)