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Ляшко стала найкращою українкою в світовому рейтингу баскетболу 3х3

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ляшко стала найкращою українкою в світовому рейтингу баскетболу 3х3
Ляшенко знаходиться на 46 місці в світовому рейтингу

Наступного тижня жіноча та чоловіча збірні України 3х3 зіграють у відборі на чемпіонат Європи

Анжеліка Ляшко стала новим лідером світового рейтингу 3х3 серед українських баскетболістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

За виступ на чемпіонаті світу в складі збірної України, де наша національна команда зайняла 6 місце, Ляшко заробила в світовий рейтинг 3х3 7410 очок. Тепер у 25-річної українки 64555 балів в активі і вона знаходиться на 46 місці в світовому рейтингу.

Дарія Дубнюк, яка починала 2026 рік №1 в Україні, через відновлення після травми в цьому році за збірну України не грає, тож у неї залишилось 63 629 очок і вона опустилась на 49 місце в світі.

Окрім Ляшко та Дубнюк до топ-250 жіночого світового рейтингу входять Міріам Уро-Ніле (50541 очок, 91 місце), Катерина Коваль (48165 очок, 108 місце), Анастасія Ковтун (34886 очок, 196 місце), Вероніка Космач (34475 очок, 203 місце), Карина Панчук (34060 очок, 209 місце) та Богдана Лапхан (33288 очок, 219 місце).

Серед чоловіків двоє українців входять до топ-250 світового рейтингу – Владислав Мустяца має 126347 очок і займає 170-е місце в світовому рейтингу – найкраще серед українських чоловіків. Артем Лопухов має 88053 очок і займає 234 місце в світі.

Вже наступного тижня жіноча та чоловіча збірні України 3х3 зіграють у відборі на чемпіонат Європи.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

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