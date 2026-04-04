Тренер «Київ-Баскета» Забірченко поміркував про фаворитів сезону Суперліги

Вітчизняний фахівець не зміг назвати головного претендента на титул

Головний тренер столичного «Київ-Баскета» Дмитро Забірченко підбив проміжні підсумки сезону 2025/26 на пресконференції за результатами регулярної частини сезону Суперліги, повідомляє «Главком».

Керманич «бджіл» оцінив шанси команд на титул. Окрім того, він розповів про завдання колективу на актуальному відрізку кампанії. Також Забірченко назвав передумову для перемоги в Суперлізі.

«Зараз усі всім команд мають шанс стати чемпіонами України, виграти Суперлігу. Якщо все буде складатися добре, то в нас є великі шанси на те, щоб поборотися за це чемпіонство. Ми намагаємося передусім дарувати емоції вболівальникам, дарувати якийсь позитив, демонструвати гарну гру. Ми зараз не думаємо про титул, усі думки про перший матч із «Запоріжжям». Ми як спортсмени не можемо давати якісь прогнози, а просто хочемо робити свою роботу», – заявив тренер.

Поміркував Забірченко й про турнірний шлях «бджіл». Фахівець обрав найцікавішу пару першого раунду плейоф. Окрім того, він оцінив сезон столичної команди після завершення регулярного чемпіонату.

«Далі будемо дивитися. Дуже цікава пара «Харківських Соколів» і «Ніко-Баскета». І ти ніколи не знаєш, хто буде твоїм суперником наступним. Якщо ми пройдемо «Запоріжжя» (сміється – «Главком»). Поки що сезон оцінюю позитивно. Кубок України – це трофей. Можемо занести собі цей чемпіонат в актив, але можемо й «пошуміти» далі», – заявив Забірченко.

Наостанок вітчизняний фахівець відверто оцінив рівень чемпіонату. Тренер «Київ-Баскета» помітив позитивні тенденції у першості за останні чотири роки.

«Вважаю, що рівень піднявся, і це демонстрували результати впродовж сезону. Дуже зросла конкуренція. Якщо перший рік воєнний у нас було дуже багато «прохідних», нецікавих ігор, то зараз кожна – цікава. Явно фаворита немає перед кожним матчем. Ми розуміємо, що хтось може бути трохи сильнішим за ростером (складом команди – «Главком»), та явного фаворита немає. Надзвичайно шкода, що знявся «Кривбасбаскет» – дуже конкурентна команда, вона була би в плейоф».

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

