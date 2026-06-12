«Ситуація дуже складна». Крулько розповів про розвиток біатлону на Сумщині та Чернігівщині

Крулько: У нас на Сумщині знищено кілька спортивних шкіл

Очільник Федерації біатлону України Іван Крулько в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про стан справ з розвитком біатлону на Чернігівщині та Сумщині, яку перебувають під постійними російськими обстрілами.

«Ситуація дуже складна. По-перше, молодь з сім'ями і батьками виїжджає звідти. Вони припиняють займатися біатлоном, якщо там, куди вони переїхали, немає секції.

На жаль, ви знаєте в якому стані Чернігівська база… Вона знищена. Сподіваюсь, колись знайдемо ресурс, щоб її відбудувати. Плани такі є. Звертаємося до різних фондів і до іноземних організацій, щоб це почати.

Так само кілька спортивних шкіл у нас знищені на Сумщині. Це саме стосується і Харківщини. Та й взагалі там, де поруч зона активних бойових дій, прильоти, проводити змагання, м'яко кажучи, не просто.

Хоча я не можу сказати, що там біатлон перестав існувати: тренери на місці, діти займаються. Але війна, на жаль, змінила наше життя. І від цього, в першу чергу, страждають наші спортивні можливості і спроможності для розвитку масового спорту. Однак, навіть в таких умовах ми продовжуємо працювати», – зазначив Крулько.

Він також розповів про тренерку Тетяну Рудь, яка з Сумщини переїхала в Івано-Франківську область.

«Мені вдалося переконати Тетяну Рудь, яка з Сумщини, щоб вона переїхала в Івано-Франківську область. Вона дуже крутий дитячий тренер, вона виховала цілу плеяду молодих біатлоністів, які зараз є в національній команді. Зокрема, Богдан Борковський з нею тренувався, коли жив на Сумщині.

От і зараз вона має секцію, має дуже перспективних діток у Ворохтянській ДЮСШ. Мені довелося персонально витратити дуже багато часу, щоб це все організувати. Переїзд, побут, ДЮСШ. Комусь може здається, що це все автоматом відбувається, автоматом нічого не відбувається. Це все дуже кропітка робота», – заявив Крулько.

Нагадаємо, Крулько прокоментував ймовірність появи в збірній України російських та білоруських тренерів і спортсменів.