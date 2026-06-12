Формула-1: пілоту команди «Альпін» повернули подіум на Гран-прі Монако
П’єру Гаслі скасували покарання після протесту команди
Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) переглянула результати Гран-прі Монако та повернула третє місце пілоту «Альпін» П'єру Гаслі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Альпін».
Стюарди, які розглядали запит команди Альпін щодо перегляду штрафів П’єра Гаслі за підсумками Гран-прі Монако, скасували покарання, а це означає, що французького пілота повернули на подіум.
Гаслі отримав два п’ятисекундні штрафи за перевищення швидкості на піт-лейні в Монте-Карло. Їх додали до його часу після фінішу, через що француз опустився із третього місця на сьому позицію в офіційній класифікації. Однак після процедури перегляду було встановлено, що Гаслі не порушував ліміт швидкості на піт-лейні. Тому його покарання були анульовані.
Ісак Хаджар, якому спочатку віддали третє місце, Оскар Піастрі, Ліам Лоусон та Арвід Ліндблад опустилися на одну позицію вниз за підсумками Гран-прі Монако.
Оновлена підсумкова класифікація Гран-прі Монако 2026
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
- Льюїс Гамільтон (Феррарі)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Ісак Аджар (Ред Булл)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз)
- Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз)
- Александр Албон (Вільямс)
- Естебан Окон (Хаас)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
Нагадаємо, тріо гонщиків на чолі з лідером сезону Андреа Кімі Антонеллі пропустять першу вільну практику Гран-прі Іспанії. Замість пілота «Мерседеса» в тренуванні візьме участь резервний гонщик Фредерік Весті. Натомість чемпіона 2025 року Ландо Норріса з «Макларена» підмінить запасний пілот Леонардо Форнаролі. Тим часом Люк Браунінг пілотуватиме болід «Вільямса» Алекса Албона.
Коментарі — 0