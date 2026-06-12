Формула-1: пілоту команди «Альпін» повернули подіум на Гран-прі Монако

П’єру Гаслі скасували покарання після протесту команди

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) переглянула результати Гран-прі Монако та повернула третє місце пілоту «Альпін» П'єру Гаслі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Альпін».

Стюарди, які розглядали запит команди Альпін щодо перегляду штрафів П’єра Гаслі за підсумками Гран-прі Монако, скасували покарання, а це означає, що французького пілота повернули на подіум.

Гаслі отримав два п’ятисекундні штрафи за перевищення швидкості на піт-лейні в Монте-Карло. Їх додали до його часу після фінішу, через що француз опустився із третього місця на сьому позицію в офіційній класифікації. Однак після процедури перегляду було встановлено, що Гаслі не порушував ліміт швидкості на піт-лейні. Тому його покарання були анульовані.

Ісак Хаджар, якому спочатку віддали третє місце, Оскар Піастрі, Ліам Лоусон та Арвід Ліндблад опустилися на одну позицію вниз за підсумками Гран-прі Монако.

Оновлена підсумкова класифікація Гран-прі Монако 2026

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) Льюїс Гамільтон (Феррарі) П'єр Гаслі (Альпін) Ісак Аджар (Ред Булл) Оскар Піастрі (Макларен) Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз) Александр Албон (Вільямс) Естебан Окон (Хаас) Фернандо Алонсо (Астон Мартін)

Нагадаємо, тріо гонщиків на чолі з лідером сезону Андреа Кімі Антонеллі пропустять першу вільну практику Гран-прі Іспанії. Замість пілота «Мерседеса» в тренуванні візьме участь резервний гонщик Фредерік Весті. Натомість чемпіона 2025 року Ландо Норріса з «Макларена» підмінить запасний пілот Леонардо Форнаролі. Тим часом Люк Браунінг пілотуватиме болід «Вільямса» Алекса Албона.