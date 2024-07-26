Вадим Гутцайт став на захист глави МОК, який допустив росіян на Олімпіаду

Вадим Гутцайт зазначив, що в олімпійському селищі Томас Бах закликає до миру

Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах багато допомагав українським спортсменам, а в олімпійському селищі закликає до миру. Про це заявив президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт.

«З початку війни МОК і Томас Бах надав рекомендацію відсторонити росіян та білорусів від усіх міжнародних змагань. Через рік була змінена рекомендація, де було прописано, що нейтральні спортсмени можуть бути присутні на змаганнях та виступати. Потім ми збирали всі докази, згодом була створена МОК, де розглядали за критеріями, хто дотичний чи ні до війни, кого можна допускати до Олімпіади, а кого – ні. Це складне питання, бо я впевнений, що всі в світі хочуть миру», – йдеться у заяві.

Водночас Вадим Гутцайт додав, що в олімпійському селищі Томас Бах закликає до миру.

«Під час війни Томас Бах та МОК дуже багато допомагав українським спортсменам та Україні. В олімпійському селищі Томас Бах закликає до миру і показує, що мир – це набагато краще, ніж війна. Ми повинні жити в мирі, на своїй землі та території, зі своїми дітьми та батьками», – сказав очільник НОК.

Нагадаємо, що Олімпійський комітет задовольнив 25 ліцензій для участі «нейтральних» спортсменів із 42. А 17 російських та білоруських спортсменів не зможуть узяти участі в літній Олімпіаді. Водночас МОК не допустив жодного російського та білоруського атлета з тхеквондо.

Також речник Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка зазначив, що українські атлети попереджені щодо поведінки з так званими нейтральними спортсменами з Росії та Білорусі.

До слова, погода сьогодні може суттєво зруйнувати плани відвідувачів Олімпіади. У день церемонії відкриття Олімпіади у Парижі очікуються сильні опади. Найсильніші дощі будуть саме ввечері.