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Дзюдоїст, який раніше представляв Україну, виграв «золото» Олімпіади для Азербайджану

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Дзюдоїст, який раніше представляв Україну, виграв «золото» Олімпіади для Азербайджану
«Золото», здобуте у Парижі, стало для Коцоєва першою олімпійською нагородою у кар'єрі

У 2015 році Коцоєв представляв Україну, а потім переїхав у Азербайджан

Азербайджанський дзюдоїст Зелім Коцоєв сьогодні, 1 серпня, здобув «золото» Олімпіади у Парижі

У фіналі вагової категорії до 100 кг Коцоєв здолав грузина Іллю Суламанідзе.

Коцоєв народився у Беслані (Росії). З 2015 року він почав виступати за збірну України і цього ж року у Софії (Болгарія) виграв першість Європи серед юнаків. Після цього він переїхав у Азербайджан і почав виступати за збірну цієї країни

Коцоєв у травні цього року також виграв чемпіонат світу, а в 2023 році – чемпіонат Європи. «Золото», здобуте у Парижі, стало для дзюдоїста першою олімпійською нагородою у кар'єрі.

Нагадаємо, що українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поступилася в 1/8 фіналу Олімпійських ігор.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада дзюдо золото Азербайджан чемпіонат світу чемпіонат Європи

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