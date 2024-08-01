Дзюдоїст, який раніше представляв Україну, виграв «золото» Олімпіади для Азербайджану

У 2015 році Коцоєв представляв Україну, а потім переїхав у Азербайджан

Азербайджанський дзюдоїст Зелім Коцоєв сьогодні, 1 серпня, здобув «золото» Олімпіади у Парижі

У фіналі вагової категорії до 100 кг Коцоєв здолав грузина Іллю Суламанідзе.

Коцоєв народився у Беслані (Росії). З 2015 року він почав виступати за збірну України і цього ж року у Софії (Болгарія) виграв першість Європи серед юнаків. Після цього він переїхав у Азербайджан і почав виступати за збірну цієї країни

Коцоєв у травні цього року також виграв чемпіонат світу, а в 2023 році – чемпіонат Європи. «Золото», здобуте у Парижі, стало для дзюдоїста першою олімпійською нагородою у кар'єрі.

Нагадаємо, що українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поступилася в 1/8 фіналу Олімпійських ігор.

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