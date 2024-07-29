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Дар'я Білодід за рекордний час здобула перемогу в 1/16 фіналу Олімпіади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Дар'я Білодід за рекордний час здобула перемогу в 1/16 фіналу Олімпіади
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід
фото з відкритих джерел

Українка перемогла представницю Кірібаті Неру Тібва

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід виборола перемогу за п'ять секунд сутички в 1/16 фіналу Олімпіади. Українка перемогла представницю Кірібаті Неру Тібва.

Українська дзюдоїстка виконала прийом на оцінку іппон та здобула перемогу. Вона продовжує боротьбу на Олімпіаді-2024.

Іппонце найвищий результат, який боєць може отримати в змаганнях японських бойових мистецтв іппон-вазарі, як правило, кендо, дзюдо, карате або джиу-джитсу.

Сутичка пройшла у ваговій категорії до 57 кг. Наступною суперницею Білодід стане японка Харука Фунакубо.

У третій день Олімпійських ігор-2024 19 українських спортсменів вийдуть на старт своїх змагань. Вони боротимуться у таких видах спорту, як спортивна гімнастика, фехтування, дзюдо, кульова стрільба, плавання, академічне веслування, велоспорт, бокс та теніс. 

Медальними подіями у понеділок, 29 липня, стануть особистий турнір з шаблі у жінок, змагання змішаної команди у пневматичному пістолеті, виступ чоловічої команди у спортивній гімнастиці, індивідуальні змагання у дзюдо у ваговій категорії до 57 кілограмів серед жінок, синхронні стрибки з десятиметрової вишки серед чоловіків та кроскантрі у маунтенбайку. Для всіх інших наших спортсменів відбуватимуться кваліфікаційні чи «втішні» змагання або поєдинки перших етапів. 

До слова, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: олімпійські ігри Олімпіада Дарина Білодід

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