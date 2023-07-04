Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дворазовий чемпіон світу з боксу підтримує в соцмережах російську агресію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дворазовий чемпіон світу з боксу підтримує в соцмережах російську агресію
Російський боксер підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну
фото з відкритих джерел

Російський боксер вподобав картинку з «Z»-символом вторгнення в Україну

Титулований російський боксер Гаджимагомедов також підтримує російську агресію проти України. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Муслім Гаджимагомедов – російський боксер, який в Токіо здобув «срібло» Олімпіади, а цього року став вже дворазовим чемпіоном світу з боксу.

В Instagram спортсмен вподобав картинку з «Z»-символом вторгнення в Україну та улюбленою літерою російських «нейтральних» атлетів.

Муслім Гаджимагомедов вподобав допис із символом, який уособлює російське вторгнення
Муслім Гаджимагомедов вподобав допис із символом, який уособлює російське вторгнення
фото: Base of Ukrainian sports

Нагадаємо, російським та білоруським спортсменам відмовили у допуску на чемпіонат світу-2023 з веслування на байдарках та каное. Атлети не отримали запрошення на змагання, що відбудуться у Дуйсбурзі (Німеччина) з 23 по 27 серпня і стануть відбірковими на Олімпійські ігри-2024.

До слова, на чемпіонаті з карате в Батумі вірменська каратистка продемонструвала неспортивну поведінку щодо азербайджанської спортсменки, яка здолала її. Після перемоги члена збірної Азербайджану вірменська спортсменка завдала удару в обличчя азербайджанці, коли остання простягла руку для рукостискання.

Теги: спорт бокс російські спортсмени війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робота бійців зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр «Едельвейс»
Українські воїни «Іглою» збили російський винищувач Су-25 (відео)
28 червня, 21:46
Сили оборони продовжують ведення наступальних дій та просуваються
Україна змогла перехопити стратегічну ініціативу на полі бою – Залужний
28 червня, 21:24
На Полтавщині було оголошено повітряну тривогу
Росіяни атакували Кременчук на роковини удару по ТРЦ
27 червня, 12:18
У день початку повномасштабного вторгнення, Денис разом з побратимами були одними з тих, хто першим зустрів ворога
Хвилина мовчання: згадаймо прикордонника Дениса Зубрійчука
26 червня, 09:00
Папа шукав можливості навіть телефонного дзвінка до диктатора Путіна, але цього не сталося
Предстоятель УГКЦ визнав: усі антивоєнні зусилля Папи Римського зазнали невдач
23 червня, 13:35
«Зовсім скоро ти будеш вдома», – коротко написав Мірошниченко
Тимур Мірошниченко показав зворушливе фото з прийомним сином
20 червня, 13:40
Після трагедії біля зачиненого укриття в Києві Департамент освіти змушує школи тримати відкритими укриття вночі
Київські вчителі вимушені вночі безкоштовно чергувати в укриттях. Реакція омбудсмена
15 червня, 16:16
Підрив дамби на Каховській ГЕС, 6 червня 2023 року
Ворог регулярно підриває невеликі дамби, щоб завадити контрнаступу – Міноборони
13 червня, 18:42
Понад два мільйона підписників акторки побачили трагедію на півдні України
Акторка Шеннен Доерті зворушила фанатів світлиною собаки з затопленої Херсонщини
12 червня, 10:44

Новини

Дворазовий чемпіон світу з боксу підтримує в соцмережах російську агресію
Дворазовий чемпіон світу з боксу підтримує в соцмережах російську агресію
Вірменська каратистка вдарила азербайджанку через поразку на змаганнях
Вірменська каратистка вдарила азербайджанку через поразку на змаганнях
Німеччина вказала на двері російським та білоруським спортсменам-веслувальникам
Німеччина вказала на двері російським та білоруським спортсменам-веслувальникам
Легенда «Шахтаря» вирішив завершити кар’єру
Легенда «Шахтаря» вирішив завершити кар’єру
Європейські ігри: Україна посіла третє місце в медальному заліку
Європейські ігри: Україна посіла третє місце в медальному заліку
Уперше в історії футбольна збірна України зіграє на Олімпійських іграх наступного року
Уперше в історії футбольна збірна України зіграє на Олімпійських іграх наступного року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Поліцейському, який застрелив 17-річного у Франції, зібрали понад €1 млн
75K
Індія знайшла незвичний спосіб віддячити Росії за нафту
27K
Звільнений керівник театру Лесі Українки вимагає повернути російську мову на сцену
22K
Під Москвою безпілотник атакував військову частину
9615
Поки увага спрямована на ЗАЕС, Росія готує теракт на іншій атомній електростанції
6265
Кремль поспіхом забирає назад свої погрози до НАТО

Новини

Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Сьогодні, 06:12
Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 4 липня
Сьогодні, 05:25
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:40
Убезпечити Європу від агресії можна лише з Україною в НАТО – звернення Зеленського
Вчора, 22:57

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту