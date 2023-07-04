Дворазовий чемпіон світу з боксу підтримує в соцмережах російську агресію

Російський боксер вподобав картинку з «Z»-символом вторгнення в Україну

Титулований російський боксер Гаджимагомедов також підтримує російську агресію проти України. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

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Муслім Гаджимагомедов – російський боксер, який в Токіо здобув «срібло» Олімпіади, а цього року став вже дворазовим чемпіоном світу з боксу.

В Instagram спортсмен вподобав картинку з «Z»-символом вторгнення в Україну та улюбленою літерою російських «нейтральних» атлетів.

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Муслім Гаджимагомедов вподобав допис із символом, який уособлює російське вторгнення фото: Base of Ukrainian sports

Нагадаємо, російським та білоруським спортсменам відмовили у допуску на чемпіонат світу-2023 з веслування на байдарках та каное. Атлети не отримали запрошення на змагання, що відбудуться у Дуйсбурзі (Німеччина) з 23 по 27 серпня і стануть відбірковими на Олімпійські ігри-2024.

До слова, на чемпіонаті з карате в Батумі вірменська каратистка продемонструвала неспортивну поведінку щодо азербайджанської спортсменки, яка здолала її. Після перемоги члена збірної Азербайджану вірменська спортсменка завдала удару в обличчя азербайджанці, коли остання простягла руку для рукостискання.